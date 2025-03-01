المشدد 10 سنوات لمسن وأبناءه لاستعراضهم القوة وتكدير الأمن العام بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد 10 سنوات على مسن ونجله ونجلته، بعد إدانتهم بتهم استعراض القوة والعنف، وتكدير الأمن العام، وإطلاق أعيرة نارية، في واقعة شهدتها دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين، "محمود.ج.س.ع"، 61 عامًا، بالمعاش، و"جمعه.م.ج.س"، 17 عامًا، طالب، و"هدير محمود جمعه سليمان"، 32 عامًا، ربة منزل، إلى محكمة الجنايات،

وذلك في القضية رقم 3022 لسنة 2024 مركز قليوب، والمقيدة برقم 1101 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، حيث وجهت إليهم النيابة تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم صباح كمال الدين على، محمد عماد كمال حسن، وكمال عماد كمال حسن وذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم، حيث قام المتهمان الأول والثاني بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة (فردي خرطوش)، وإطلاق أعيرة نارية تجاه مسكن المجني عليهم، مما تسبب في إثارة الرعب وتكدير الأمن العام وتعريض حياتهم للخطر، بينما قامت المتهمة الثالثة بتحريضهما وتشجيعهما على تنفيذ الجريمة، وبعد سماع شهادة الشهود أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

وفي سياق آخر قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، تأجيل محاكمة شقيقان وعاملان وربة منزل لقتلهم شخص وشروعهم في قتل آخرين واستعراض القوة وتكدير الأمن العام بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية لجلسة اليوم الرابع من دور شهر إبريل للاستعداد والمرافعة.

وفي نفس الجلسة قررت المحكمة تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بقتل شخص بسلاح نارى "فرد خرطوش" بعد وصلة معاتبه، وحيازة المتهم مواد مخدرة بقصد التعاطى وأيضاً سلاح نارى دون ترخيص، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة الـقليوبية، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر ابريل للاستعداد والمرافعة.