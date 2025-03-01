ستارمر لزيلينسكي في لندن: بريطانيا ملتزمة بشكل مطلق بضمان سلام دائم في أوكرانيا

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التزام المملكة المتحدة الراسخ بشأن أوكرانيا، قائلًا: "لديكم الدعم الكامل من المملكة المتحدة، وسنقف مع أوكرانيا مهما طال الأمر".

وشدد ستارمر - خلال استقباله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقر رئاسة الوزراء البريطانية "داونينج ستريت"، اليوم السبت عقب مواجهته المتوترة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بواشنطن - على التزام بريطانيا المطلق والثابت لضمان سلام دائم في أوكرانيا قائم على السيادة والأمن".

ومن جانبه، أعرب زيلينسكي عن شكره لستارمر وللشعب البريطاني على دعمهم المستمر منذ بدء الحرب الروسية- الأوكرانية.

وذكرت صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية أن وصول زيلينسكي قوبل بحفاوة من أنصاره الذين احتشدوا خارج المقر الحكومي، حيث استقبله ستارمر بعناق دافئ والتقطا صورًا مشتركة قبل الدخول في محادثات مغلقة.

وأشار نائب رئيس القسم السياسي في شبكة سكاي نيوز البريطانية، سام كوتس، إلى أن استقبال ستارمر الحار لزيلينسكي كان رسالة متعمدة إلى العالم، وخاصة إلى البيت الأبيض. وقال كوتس: "لقد رأيتم كير ستارمر وهو يتقدم مسافة من داونينغ ستريت لاستقبال الرئيس الأوكراني، في إشارة واضحة إلى دعمه".

وأضاف كوتس أن هذه اللفتة كانت "تحركًا محسوبًا لإرسال رسالة عالمية"، مشيرًا إلى أن "ستارمر، المعروف بعدم كونه شخصًا عاطفيًا، احتضن الرئيس زيلينسكي في مشهد صُمم ليُشاهد في جميع أنحاء العالم، وخصوصًا في البيت الأبيض".

ووفقًا لكوتس، فقد استمر ستارمر في الاحتضان لفترة كافية لتوضيح موقفه الداعم لأوكرانيا، بغض النظر عن موقف الرئيس الأمريكي ونائبه.

كما أفادت شبكة "سكاي نيوز" أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس الأوكراني الملك تشارلز غدًا في إطار زيارته للمملكة المتحدة.

وتأتي زيارة زيلينسكي قبل قمة دفاعية أوروبية كبرى في لندن، حيث سيناقش القادة المساعدات العسكرية والالتزامات الأمنية طويلة الأمد تجاه أوكرانيا.

وأعلنت رئاسة الوزراء البريطانية أن "رئيس الوزراء سيستغل القمة لدفع العمل الأوروبي قدمًا بشأن أوكرانيا—مؤكدًا دعمنا الجماعي الثابت لتحقيق سلام عادل ودائم".

وستركز القمة على استمرار المساعدات العسكرية، وزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا، وتأمين ضمانات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا.

وسيؤكد ستارمر على أهمية اضطلاع أوروبا بدور أكبر في الدفاع والأمن الجماعي، مع إعادة التأكيد على ضرورة إشراك أوكرانيا في أي مفاوضات لإنهاء الحرب.

ومن المتوقع حضور القادة من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وتركيا والدنمارك، إلى جانب الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.