إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الخليل

أصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرب بلدة بيت أولا، شمال غرب الخليل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية ومحلية قولها إن قوات الاحتلال المتمركزة عند جدار الفصل والتوسع العنصري غرب بلدة بيت أولا، أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شاب في قدمه، نقل على إثرها إلى المستشفى الحكومي في الخليل، حيث وُصفت إصابته بالمتوسطة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت من ملاحقة المواطنين وإطلاق الرصاص صوبهم أثناء تواجدهم بالقرب من جدار الفصل المقام على أراضي قرى وبلدات محافظة الخليل.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، بلدة الخضر، جنوب المدينة.

وذكرت (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت في منطقتي "البوابة" و"الجامع الكبير"، وأطلقت قنابل الصوت، والغاز السام، تجاه المنازل والمحلات التجارية، دون أن يبلغ عن إصابات.