مركز تدريب شركة مياه الشرب بالفيوم يحصل على شهادة الأيزو

حصل مركز تدريب شركة مياه الشرب بالفيوم على شهادة الأيزو 21001:2018، والتي تُعد واحدة من أهم الشهادات في أنظمة إدارة المؤسسات التدريبية والتعليمية، وذلك في خطوة تعكس التزام شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي بمعايير الجودة العالمية.

وأكد المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس إدارة الشركة، أهمية هذا الإنجاز في تطوير بيئة تدريبية متكاملة وفق أعلى معايير الكفاءة والاحترافية، مما يعزز تحقيق رؤية الشركة، ويرفع جودة التدريب وكفاءة العاملين لمواكبة متطلبات سوق العمل.

وتوجه النجار بالشكر والتقدير لجميع العاملين في الإدارة العامة للتدريب ولكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا تطلع الشركة إلى المزيد من النجاحات المستقبلية في مجال التدريب والتطوير.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود الغندقلي، مدير عام التدريب، أن الحصول على هذه الشهادة يعكس التزام الشركة بتقديم خدمات تدريبية بمعايير عالمية، وضمان التحسين المستمر في الأداء، مما يعزز مكانة المركز كنموذج يُحتذى به في مجال التدريب والتعليم.

وأشار سامح رجب، رئيس قطاع الموارد البشرية، إلى أن هذا الإنجاز يؤكد حرص الشركة على تطوير خدماتها التدريبية وتقديم تجربة تعليمية متميزة تلبي احتياجات المتدربين، مما يسهم في بناء كوادر بشرية مؤهلة قادرة على تحقيق التميز والريادة.

جاء هذا الاعتماد ثمرة لجهود فريق عمل الجودة بالشركة القابضة، بقيادة الدكتور أحمد جمال، مدير عام الجودة ودعم النزاهة، وعادل فراج، مدير إدارة الجودة ودعم النزاهة، وضياء شريف فارس، أخصائي إدارة الجودة ودعم النزاهة بالشركة القابضة، حيث تم اعتماد التأهيل من قبل شركة TUV Austria المانحة لشهادة الأيزو.

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