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السبت 01 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

نائب رئيس المصري الديمقراطي يشارك في احتفال سفارة بلغاريا بالعيد القومي

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شارك الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للعلاقات الخارجية، في احتفال  سفارة بلغاريا بالقاهرة بالعيد القومي لبلغاريا، وذلك بدعوة من سفير بلغاريا في القاهرة، السفير ديان كاتراتشيف، 

خلال اللقاء، قدَّم البياضي التهنئة للسفير، مؤكداً اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع بلغاريا، حيث كانت مصر من أوائل الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية معها، والتي تمتد لأكثر من 90 عامًا.

وأشار إلى أوجه التشابه بين البلدين، لا سيما في المجال السياحي، حيث تُعد بلغاريا من الوجهات السياحية المتميزة في أوروبا، وذلك لما تمتلكه من منتجعات سياحية متنوعة، سواء على شواطئ البحر أو في المناطق الجبلية ذات الطبيعة الخلابة.

كما أكد البياضي أن التعاون بين مصر وبلغاريا يشمل العديد من المجالات الاقتصادية والعسكرية، معربًا عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون في المستقبل.

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي سفير بلغاريا في القاهرة سفير بلغاريا