كوكا يسجل هدف فوز لوهافر على لانس

حقق لوهافر فوزًا مثيرًا على مضيفه لانس بنتيجة 4-3، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الفرنسي، والذي أقيم مساء اليوم السبت.

بدأ لانس المباراة بقوة وتمكن نيل العيناوي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 3، لكن لوهافر رد سريعًا عن طريق عيسى سوماري في الدقيقة 28، قبل أن يضيف أندريه أيو الهدف الثاني في الدقيقة 33 بعد تمريرة رائعة من سوماري، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2.

في الشوط الثاني، تمكن فلورون سوطوكا من منح التقدم للانس مجددًا في الدقيقة 48، لكن لوهافر رفض الاستسلام وسجل هدفين متتاليين، حيث أحرز خوسيه كازيمير هدف التعادل في الدقيقة 64، قبل أن يسجل المهاجم المصري أحمد حسن كوكا هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+1، ليمنح فريقه انتصارًا ثمينًا خارج الديار.

ترتيب الفريقين بعد المباراة:

بهذا الفوز، رفع لوهافر رصيده إلى20 نقطة، ليبتعد عن مراكز الهبوط مؤقتًا، بينما تجمد رصيد لانس عند 33 نقطة في المركزالثامن .

انتصار ثمين لوهافر، وتألق ملفت للمصري أحمد حسن كوكا، فهل يواصل الفريق تحقيق النتائج الإيجابية في الجولات المقبلة.