Visa وMDP تعلنان شراكة استراتيجية لدعم التكنولوجيا المالية في مصر

أعلنت شركة MDP المصرية للمدفوعات الرقمية وشركة Visa العالمية عن شراكة جديدة تهدف إلى تمكين شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات غير المصرفية في مصر وتعزيز الابتكار في قطاع المدفوعات الرقمية

تسهم هذه الشراكة في دعم الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي عبر إتاحة الأدوات والحلول المتقدمة لشركات التكنولوجيا المالية مما يعزز قدرتها على تقديم خدمات مالية متطورة وآمنة

أكد أحمد نافع الرئيس التنفيذي لشركة MDP أن التعاون مع Visa يمثل خطوة محورية في تطوير حلول المدفوعات الرقمية ودعم الشركات الناشئة في هذا القطاع

من جانبها قالت ملاك البابا نائب رئيس Visa والمدير العام للشركة في مصر إن هذه الشراكة ستساعد شركات التكنولوجيا المالية على إطلاق منتجاتها بسهولة مما يساهم في تعزيز كفاءة منظومة المدفوعات في السوق المصرية

من المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في إحداث تحول جذري في المشهد المالي بمصر وإفريقيا عبر تعزيز الابتكار والشمول المالي وتوفير فرص اقتصادية جديدة.