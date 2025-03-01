فيديو وصور.. أهالي الحمزية يستضيفون محافظ الأقصر على مائدة إفطار أول أيام رمضان

شارك المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى رئيس مشروعات الأقصر، اليوم السبت، عمال شركة المياه في إفطار أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك خلال متابعتهم أعمال إصلاح الكسر في خط المياه بنجع الحمزية بمنطقة الحبيل بمدينة البياضية.

الإفطار

خرج أهالي نجع الحمزية بـ"صواني الطعام" لضيافة محافظ الأقصر ومرافقيه الذين أصروا على التواجد بموقع الكسر الذي تعرضت له ماسورة صرف صحي بمنطقة الحبيل، حيث واصل محافظ الأقصر متابعة أعمال إصلاح الكسر الذي أسفر عنه انقطاع المياه منذ يوم الأربعاء الماضي.

كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، قد أعلنت مساء اليوم السبت، عودة المياه لجميع مناطق مدينة الأقصر، وأهابت بكافة المواطنين الإستمرار في عملية ترشيد استهلاك المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح في خط 700 وخط 1000مم بمنطقة الحبيل.

عودة المياه تدريجيًا إلى مدينة الأقصر

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، في بيان صحفى، أنه يتم وصول المياه تدريجياً لمناطق (شرق السكه الحديد -العوامية -حوض 18-الفيروز -شارع المدينه -البياضية).

وأهابت الشركة بكافة المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه لتفادي العجز بتلك الفترة والاتصال بغرفة عمليات الخط الساخن 125 أو رقم 0952282406 أو رقم 01147999752 فى حال وجود طارئ،

في سياق متصل، قامت مديرية تموين الأقصر بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجلس مدينة الأقصر بالاطمئنان على استمرار عمل المخابز البلدية دون أي معوقات مع استمرار العمل الرقابي وتزويد المخابز البلدية بالمياه الصالحة للشرب.

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