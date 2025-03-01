هشام ماجد يشكر النجمة السودانية إسلام مبارك لمشاركتها في أشغال شقة جداً

بعد ردود الفعل القوية التي أثارتها النجمة السودانية إسلام مبارك بشخصية الخادمة النيجيرية "مدينة" في الحلقات الأولى من مسلسل أشغال شقة جداً، نشر نجم الكوميديا هشام ماجد على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من الكواليس تجمعه مع إسلام مبارك وأسماء جلال، متبوعة بجملة "في حبك يا مدينة".

ظهرت إسلام مبارك في الصورة في المنتصف ما بين أسماء جلال وهشام ماجد، بطلي المسلسل، وأتبع هشام الصورة بكلمة يعبر فيها عن شكره لها على مشاركتها معه في المسلسل، كتب فيها "في حبك يا مدينة، شكراً الفنانة السودانية إسلام مبارك. لتلقى الصورة تفاعلاً كبيراً من متابعي هشام ماجد على حسابه على إنستجرام وفيسبوك.



إسلام مبارك ممثلة سودانية، بدأت مسيرتها الفنية منذ سنوات من خلال الدراما التلفزيونية، حيث قدمت العديد من الأعمال التي جعلتها من أبرز الممثلات السودانيات. ثم جاءت انطلاقتها السينمائية من خلال فيلم ستموت في العشرين، الذي جسدت فيه شخصية سكينة التي تصلها نبوءة بأن ابنها الرضيع مزمل (مصطفى شحاتة) سيموت عندما يبلغ 20 عاماً، فتعيش في حالة من الحزن على مدار سنوات، تقاوم خلالها فكرة الموت، وتحاول إيعاد ابنها عن أي أذى حتى لا تتحقق النبوءة.

لفتت إسلام إليها الأنظار بدورها في الفيلم، ونالت عنه الكثير من الإشادات سواء على المستويين العربي أو العالمي، وفاز الفيلم بالعديد من الجوائز الدولية، كما تم اختياره لتمثيل السودان في جوائز الأوسكار، ليكون أول ترشيح من نوعه في تاريخ البلاد، وهو ما اعتبرته إسلام لحظة فارقة في مسيرتها.

مسلسل أشغال شقة جداً تأليف خالد دياب وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، وبطولة هشام ماجد وأسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين وسلوى محمد علي