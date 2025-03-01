"فرص" تستثمر 20 مليون دولار فى الإعلام الرقمى والألعاب الإلكترونية بقيادة نجاتى وشحاتة

أعلنت شركة "فرص" المتخصصة في الاستثمار والابتكار عن إطلاق أربعة منتجات إعلامية رقمية جديدة، ضمن خطة لضخ 20 مليون دولار في قطاعي الإعلام الرقمي والألعاب الإلكترونية، مستهدفةً توسيع حضورها في الأسواق الناشئة.

يأتي هذا التوسع بعد نجاح "فرص" في تحقيق أكثر من مليار مشاهدة خلال عام 2024 عبر مشروعيها "الكبسولة" بالشراكة مع "فيكتوري لينك"، و"المال الحلال" بالشراكة مع "ديجيساي".

وفي إطار توسعها الاستراتيجي، أعلنت "فرص" عن انضمام مجدي شحاتة، رائد الأعمال المصري-السويدي، كـمستثمر استراتيجي وعضو مجلس إدارة، ليتولى قيادة استثمارات الشركة في الإعلام الرقمي والألعاب الإلكترونية بالتعاون مع شريف كريم، المسئول عن الاستثمار والنمو.

أكد محمد أبو النجا نجاتي، الرئيس التنفيذي لشركة "فرص"، أن "الذكاء الاصطناعي هو المحرك الأساسي للثورة التكنولوجية القادمة، ونعمل في "فرص" على بناء منظومة استثمارية قوية لدعم الشركات الناشئة في الإعلام الرقمي والألعاب الإلكترونية."

من جانبه، أشار مجدي شحاتة إلى أن الشراكة مع "فرص" تمثل فرصة استثنائية لتعزيز مكانة العالم العربي في التقنيات الرقمية.

تسعى "فرص" من خلال هذا الاستثمار إلى خلق فرص استثمارية جديدة، وتعزيز ريادة الأعمال في الإعلام الرقمي، وتطوير قطاع الألعاب الإلكترونية، بما يسهم في تمكين المواهب الشابة وإثراء المحتوى الرقمي المبتكر، وفتح آفاق جديدة للنمو في السوق الإقليمي والعالمي.