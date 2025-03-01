"طلبات" مصر الراعى الرسمى للاتحاد المصرى للخماسى الحديث لمدة 4 سنوات

أعلنت طلبات مصر عن توقيع شراكة استراتيجية لرعاية الاتحاد المصري للخماسي الحديث لمدة أربع سنوات، وذلك بالتزامن مع افتتاح بطولة العالم للخماسي الحديث التي تستضيفها مصر حتى الأول من مارس.

تأتي هذه الشراكة في إطار التزام طلبات مصر بدعم الرياضة والشباب، وتعكس رؤيتها للمساهمة في تطوير القطاعات الحيوية بالدولة، مع التركيز على تسليط الضوء على دور التكنولوجيا في تعزيز الابتكار ودعم المواهب الرياضية.

تم توقيع عقود الرعاية بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، إلى جانب عدد من المسئولين الرياضيين المحليين والدوليين، حيث تم التأكيد على أهمية هذه الشراكة في تطوير منظومة الرياضة في مصر.

وأكدت هدير شلبي، المدير التنفيذي لطلبات مصر، أن هذه الشراكة تعكس التزام الشركة بدعم جيل جديد من الرياضيين وتمكينهم من تحقيق أحلامهم، مشيرة إلى أن طلبات مصر سبق وأن دعمت القطاع الرياضي برعايتها فعاليات مثل سباق نصف ماراثون الأهرامات.

وتعكس هذه الخطوة توجه طلبات مصر لتعزيز دورها المجتمعي، حيث تسعى إلى المساهمة في التنمية المستدامة عبر دعم المبادرات الرياضية التي تساهم في بناء مجتمع أكثر صحة ونشاطًا، مع التركيز على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المجتمعية.