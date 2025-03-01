جامعة أسيوط تعلن القائمة المبدئية للمرشحين لعمادة 6 كليات

أعلنت اللجنة المختصة بترشيح عمداء جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، اليوم السبت، القائمة المبدئية للمتقدمين للترشح لشغل منصب عميد لعدد (6) كليات بالجامعة، وهي: العلوم، الطب البيطري، التربية، التربية الرياضية، الخدمة الاجتماعية، والتربية للطفولة المبكرة.

ومن المقرر أن يبدأ فتح باب التظلمات والطعون يوم الثلاثاء القادم، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، على أن يُغلق يوم الخميس القادم، في تمام الساعة الثالثة عصرًا. وسيتم يوم الخميس 13 من مارس الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، بعد فحص الطعون من اللجنة المختصة والبت فيها.

وتشمل القائمة المبدئية للمرشحين في كلية العلوم: د. علاء الدين حامد سيد علي – أستاذ بقسم علم الحيوان والحشرات، د. أحمد ماهر عبد الباسط سلطان – أستاذ بقسم الرياضيات، د. محمد هاشم محمد أحمد – أستاذ بقسم النبات والميكروبيولوجي، د. عصام فضل أبو زيد موسى – أستاذ بقسم الفيزياء، د. أبو بكر محمد الطيب عبد الشكور – أستاذ بقسم علم الحيوان والحشرات.

وتشمل القائمة المبدئية للمرشحين في كلية الطب البيطري: د. أحمد عبد الهادي محمد الكامل – أستاذ بقسم طب الأحياء المائية، د. محمود رشدي عبد اللاه أحمد – أستاذ بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، د. عبد المهيمن مصطفى محمد صالح – أستاذ بقسم التشريح والأجنة، د. مؤمن عبد العظيم محمد – أستاذ بقسم أمراض الطيور والأرانب، د. إيناس أحمد عبد الحافظ محمود – أستاذ بقسم الخلية والأنسجة.

وتشمل القائمة المبدئية للمرشحين في كلية التربية: د. مجدي خير الدين كامل خير الدين – أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس، د. حمدي محمد محمد البيطار – أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس، د. أحمد حسين عبد المعطي محمد – أستاذ بقسم أصول التربية، د. أشرف عبد المنعم محمد حسين – أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس، د. حسن محمد حويل خليفة – أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس، د. عبير سروه عبد الحميد محمود – أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس، د. علي كمال علي معبد – أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس، د. أحمد زارع أحمد زارع – أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس، د. عمر محمد محمد مرسي – أستاذ بقسم أصول التربية، د. منتصر صلاح عمر سليمان – أستاذ بقسم علم النفس التربوي.

وتشمل القائمة المبدئية للمرشحين في كلية التربية الرياضية: د. عماد الدين شعبان علي حسن – أستاذ بقسم علوم الصحة الرياضية، د. محمد عبد العظيم محمود علي – أستاذ بقسم الإدارة الرياضية والترويح، د. أيمن عبده محمد محمد – أستاذ بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية، د. محمود فاروق صبره عبد الله – أستاذ بقسم علوم الصحة الرياضية، د. عماد سمير محمود علي – أستاذ بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية

وتشمل القائمة المبدئية للمرشحين في كلية الخدمة الاجتماعية: د. إيمان عبد العال أحمد عبد العال – أستاذ بقسم تنظيم المجتمع، د. سلطانة محمد أحمد معاد – أستاذ بقسم خدمة الجماعة، د. السيد عبد الحميد إبراهيم – أستاذ بقسم تنظيم المجتمع، د. رندا محمد سيد أحمد – أستاذ بقسم خدمة الفرد، د. محمد محمد سليمان محمود – أستاذ بقسم خدمة الجماعة

وتشمل القائمة المبدئية للمرشحين في كلية التربية للطفولة المبكرة: د. يارا إبراهيم محمد إبراهيم – أستاذ بقسم العلوم التربوية، د. منال أنور سيد عبد السيد – أستاذ بقسم العلوم التربوية، د. ريهام رفعت محمد حسن المليجي – أستاذ بقسم العلوم التربوية



وتتولى اللجنة المختصة بفحص الطعون: برئاسة د. أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، فحص الطعون المقدمة من السادة المرشحين، وتضم في عضويتها: المستشار عبد الرازق محمود عثمان – نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لجامعة أسيوط، ود. محمد عبد العظيم طلب – وكيل كلية التجارة لشؤون الدراسات العليا والبحوث الأسبق ومدير وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة، ود. حسن عبد اللطيف أبو العلا – نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشؤون الدراسات العليا والبحوث السابق وأستاذ متفرغ بكلية الطب بجامعة أسيوط.

