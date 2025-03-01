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السبت 01 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مانشستر سيتي يحسم تأهله لربع نهائي كأس الاتحاد بفوز مستحق على بليموث

دى بروين
دى بروين
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نجح مانشستر سيتي في تحقيق انتصار ثمين بنتيجة 3-1 أمام ضيفه بليموث، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت،  ضمن الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب الاتحاد.

شهد الشوط الأول مفاجأة مبكرة، حيث تقدم بليموث عن طريق ماكسيم تالوفيروف في الدقيقة 38 بعد تمريرة حاسمة من ماثيو سورينولا، لكن مانشستر سيتي لم ينتظر طويلًا حتى أدرك التعادل في الدقيقة 45+1، عبر نيكو أوريلي الذي استغل تمريرة كيفين دي بروين ليضعها في الشباك، منهياً الشوط الأول بالتعادل 1-1.

دخل السيتي الشوط الثاني بضغط هجومي كبير، واستطاع نيكو أوريلي تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 76 بعد تمريرة من فيليب فودين، ليمنح فريقه الأفضلية.

 وفي الدقيقة 90، حسم النجم البلجيكي كيفين دي بروين الانتصار بتسجيل الهدف الثالث مستفيدًا من تمريرة رائعة من إيرلينج هالاند.

بهذا الانتصار، يواصل مانشستر سيتي مشواره في البطولة، ويضرب موعدًا في ربع النهائي، بينما ينتهي مشوار بليموث في المسابقة بعد أداء شجاع أمام حامل اللقب.

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