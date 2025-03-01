نقابة الصحفيين وتيك توك ينظمان ورشة عمل لتعزيز الثقافة الرقمية للعام الثاني

نظّمت نقابة الصحفيين المصرية بالتعاون مع منصة تيك توك ورشة عمل تدريبية بمركز التدريب التابع للنقابة، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لتعزيز الثقافة الرقمية والوعي الإعلامي.

استهدفت الورشة، التي تعد الثانية من نوعها ضمن هذا التعاون، تطوير مهارات الصحفيين في إنشاء محتوى رقمي جذاب، والتحقق من دقة المعلومات، والتعامل مع المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي. وتضمنت الجلسات مناقشات حول أفضل الممارسات في صناعة المحتوى الصحفي، واستخدام الأدوات الإبداعية، إلى جانب استراتيجيات مكافحة المعلومات المضللة وتعزيز الوعي بسياسات الخصوصية الرقمية.

وأكدت رغدة العزب، مديرة العلاقات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تيك توك، على أهمية التفكير النقدي في مواجهة التدفق المتزايد للمعلومات الرقمية، مشيرة إلى التزام تيك توك بتعزيز السلامة الرقمية وتطوير الأدوات لمكافحة المعلومات المضللة.