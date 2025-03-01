اضحك من القلب.. بين المقالب وكشف المستور.. أسرار تنوع البرامج على مائدة رمضان ..أبرزها “رامز إيلون مصر” و "بروودكاست حسن عسيري" و"كريزى باص" و"سابع سما" و"العرافة" و"حبر سري"

ما بين المقالب وكشف المستور والأسرار تتنوع برامج رمضان فى هذا السياق أعلن الفنان رامز جلال، اسم برنامج المقالب الجديد الذي يعرضه خلال الشهر الكريم وجاء بعنوان «رامز إيلون مصر»، وظهر خلال البوستر الرسمي مرتديا بدلة رائد فضاء ويحمل فانوس رمضان فى السماء يعانق السحاب فوق صاروخ.

وكعادة رامز جلال يترك جمهوره يتساءل عن شكل وتفاصيل المقلب الذى سيضع خلاله ضحية هذا العام.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان رامز جلال استوحى اسم برنامجه الجديد «رامز إيلون مصر» من اسم رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، المعروف بابتكاراته في عالم التكنولوجيا واستكشاف الفضاء.

ويشير اسم البرنامج إلى أن فكرة المقالب هذا الموسم قد تحمل طابعًا تقنيًا أو فضائيًا من خلال شكل ومجسم صاروخ فضائي يظهر منه رامز جلال خلال المقلب لضيوفه.

كما ظهر في البوستر الذي زود أيضا بعلامة «x»- كرمز للتطبيق الشهير الذي يمتلكه إيلون ماسك، والذي أصبح يحمل «x» بعد أن عرف لسنوات منذ انطلاقه بـ «تويتر»، ما يزيد من حماس الجمهور لمعرفة تفاصيل الحلقات والمقالب التي سيتعرض لها الضيوف في رمضان .

وكشف رامز جلال عن أبرز ضحاياه في رمضان منهم: النجم أحمد العوضي ومحمد رمضان وإمام عاشور ومحمد الشناوي ومروان عطية ووسام أبوعلى وحسن الرداد وإيمي سمير غانم وأكرم حسني ونسرين أمين ويجز وأحمد سعد ونادين نسيب نجيم.

يأتي برنامج “رامز إيلون مصر” استكمالا لسلسلة برامج المقالب الذى يقدمها رامز جلال خلال السنوات الماضية منها"رامز جاب م الآخر "و"رامز تحت الأرض" و"رامز بيلعب بالنار"، و"رامز توت عنخ آمون"، و"رامز قرش البحر"، و"رامز ثعلب الصحراء"، و"رامز قلب الأسد" و"رامز واكل الجو".

بروود كاست

يعود حسن عسيري ببرنامج "مقالب" جديد، حيث أزاحت إحدى المنصات الشهيرة عن تفاصيل برنامج "بروودكاست مع حسن عسيري"، تمهيداً لعرضه في موسم رمضان .

يقدم الفنان حسن العسيري برنامج بودكاست وهو برنامج من نوعية برامج المقالب ومن المقرر عرضه علي Mbc مصر طوال شهر رمضان.

يستضيف العسيري من خلال البرنامج عددا كبيرا من النجوم من أبرزهم: مصطفي أبو سريع وحمادة هلال وخالد الصاوي وأيتن عامر وإيهاب توفيق ومجدي عبد الغني وغيرهم.

كريزى باص

يقدم إبراهيم السمان، برنامج «كريزى باص» في موسم رمضان ، والمبنية أحداثه على فكرة مقلب الهدف منه إضحاك الجمهور والضيف، من خلال دخول الضيف سيارة أجرة ويتفاجأ أن السائق لا يعرف مهارات القيادة السليمة، وتحدث مشادات كلامية بين السائق والضيف، ويشعر الضيف بالفزع ويخشى على حياته، ومن تفاعله مع الموقف.

على صعيد آخر تقدم على مائدة رمضان مجموعة من البرامج التى تتضمن المواجهة وكشف المستور أبرزها:

سابع سما

تعود الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب ببرنامج "سابع سما"، تستضيف فيه عدداً من النجوم.

العرافة

تقدم الإعلامية بسمة وهبة موسما جديدا من برنامجها "العرافة"، خلال شهر رمضان ونشرت بسمة، البرومو التشويقي لبرنامجها عبر إنستجرام، ظهرت فيه بزي مختلف وعلقت "العرافة.. رمضان 2025".

حبر سري

أما قناة "القاهرة والناس"، فقد طرحت البرومو الدعائي للموسم الجديد من برنامج "حبر سري"، الذي تقدّمه الإعلامية أسما إبراهيم، ومن المقرر أن يستضيف البرنامج نخبة من نجوم الفن والرياضة والغناء، بينهم طارق لطفي، وإياد نصار، وداليا مصطفى، وصابرين.

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المسلسلات الإذاعية..

"الست فوزية" و"هايدي ونوفل" و"بشرة خير" و"عندما يحكي شهريار" و"جوازة مشروعة" و"الجيران لبعضيها".. وجبة رمضانية على الإذاعة المصرية

من ناحية أخرى؛ يشهد رمضان قائمة متنوعة من المسلسلات الإذاعية، يشارك بها عدد كبير من النجوم، عبر القنوات الإذاعية المختلفة، ومن أبرز الأعمال الدرامية والنجوم المشاركين بها على الراديو 9090 الفنانة إسعاد يونس وصفاء أبو السعود وهنا الزاهد ونور النبوي.

تضمنت قائمة المسلسلات الإذاعية المشاركة، ضمن الماراثون الرمضاني، «الست فوزية»، «هايدي ونوفل»، «بشرة خير»، «عندما يحكي شهريار»، «جوازة مشروعة»، بمشاركة عدد كبير من النجوم والتي جاءت أسماؤهم كالتالي:

"الست فوزية"

تشارك الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، من خلال راديو 9090، بمسلسل «الست فوزية»، والذي يعرض الساعة 2:30 عصرا.

"هايدي ونوفل"

أما الفنانتان مي سليم، وإيناس عز الدين، فتشاركان في «هايدي ونوفل»، والذي يقدمه محمد نشأت ومي سليم وإيناس عزالدين، من الساعة 3:30 عصرا.

"عندما يحكي شهريار"

"عندما يحكي شهريار" تقديم رامي الحلواني وإيمان مختار، من الساعة 1:30 ظهرا.

"بشرة خير"

"بشرة خير" تقدمه صفاء أبوالسعود وأحمد صيام ومحمد أبوداود، من الساعة 2 ظهرا.

"جوازة مشروعة"

"جوازة مشروعة" تقدمه هنا الزاهد ونور النبوي، من الساعة 3 عصرا.

"الجيران لبعضيها"

تخوض الفنانة إلهام شاهين، موسم رمضان ، من خلال المسلسل الإذاعي «الجيران لبعضيها»، والمقرر عرضه على كل محطات الإذاعة المصرية.

وأعلنت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بمشاركتها ضمن موسم رمضان ، معربة عن سعادتها بلقاء جمهور الإذاعة المصرية من خلال مسلسل لايت كوميدي اسمه الجيران لبعضيها، على شبكة البرنامج العام، وانضمامها مع كل محطات الإذاعة المصرية وقت الإفطار.

وأضافت "شاهين"، أنه يشاركها باقة رائعة من الفنانين، من بينهم محمد رضوان، محمد أبو داود، أحمد صيام، هناء الشوربجي.

"اللمبة الزرقا"

تشارك الفنانة غادة عادل ضمن موسم رمضان ، من خلال المسلسل الإذاعي، «اللمبة الزرقا»، وذلك على راديو إنرجي 92.1، والعمل من تأليف إسلام شلباية، وإخراج زهرة رامي.

"هات وخد"

محمد ممدوح يشارك موسم رمضان بـ«هات وخد» من تأليف مصطفى إبراهيم وشاركه في الكتابة أحمد خالد وإخراج زهرة رامي.

أغني رجل في العالم

يشارك النجم أحمد عز في المسلسل الإذاعي الكوميدي "أغني رجل في العالم" والذي يذاع طوال شهر رمضان الكريم على إذاعات راديو النيل.

المسلسل من بطولة الفنانين: "تارا عماد، رشوان توفيق، أ شرف زكي، عبير منير، مجدي بدر، نهي صالح، مروة الازلي، جهاد أبوالعينين، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج علي مصيلحي.

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