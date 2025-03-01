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السبت 01 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"سُهولة" تطلق بطاقة دفع جديدة بالتعاون مع "فيزا" لدعم الشمول المالى فى مصر

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
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أعلنت شركة "سُهولة"، المتخصصة في التمويل الاستهلاكي، عن توقيع بروتوكول تعاون مع "فيزا"، الشركة العالمية للمدفوعات الرقمية، لإطلاق بطاقة مدفوعة مقدمًا بالتعاون مع بنك مصر. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشمول المالي، وتوفير تجربة تسوق آمنة وسلسة للعملاء، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لدعم الاقتصاد المحلي والتنمية المستدامة.
تتيح البطاقة الجديدة للعملاء تحويل رصيدهم الائتماني المتاح لدى "سُهولة" إلى البطاقة، مع إمكانية السداد عبر أقساط ميسرة، مما يمنحهم مرونة مالية أكبر وإدارة نفقاتهم بكفاءة. ومن المقرر إطلاقها رسميًا خلال عام 2025.
يُذكر أن "سُهولة"، التي تأسست عام 2019، تقدم حلولًا مالية قائمة على التكنولوجيا، بهدف تحسين جودة حياة المصريين من خلال تمكينهم من التغلب على التحديات الاقتصادية وتعزيز قدرتهم الشرائية.

التمويل الإستهلاكي التنمية المستدامة الشمول المالي