باير ليفركوزن يهزم آينتراخت فرانكفورت في عقر داره بالدوري الألماني

اكتسح فريق باير ليفركوزن مضيفه آينتراخت فرانكفورت برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب دوتش بانك بارك، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

فاجأ باير ليفركوزن، آينتراخت فرانكفورت على ملعبه ووسط جماهيره بالتقدم عليه بنتيجة 3-1 في الشوط الأول.

مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد باير ليفركوزن

قص ناثان تيلا شريط أهداف المباراة في الدقيقة 26، ووضع كتيبة المدرب الإسباني تشابي ألونسو في المقدمة، قبل أن يضيف زميله نوردي موكيلي الهدف الثاني بعد مرور 3 دقائق فقط.

وعزز باتريك شيك تقدم ليفركوزن بهدف ثالث في الدقيقة 33، قبل أن يقلص هوجو إيكيتيكي الفارق لفريق آينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، أكد أليكس جارسيا فوز باير ليفركوزن على آينتراخت فرانكفورت بهدف رابع في الدقيقة 62.

بتلك النتيجة، رفع باير ليفركوزن رصيده إلى 53 نقطة، في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني، خلف بايرن ميونخ المتصدر صاحب الـ61 نقطة، بينما تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 42 نقطة في المركز الثالث.