"بساطة" توسع استثماراتها بالأردن بزيادة حصتها فى "مدفوعاتكم"

أعلنت شركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية عن زيادة حصتها في شركة مدفوعاتكم إلى 25% في خطوة استراتيجية لتعزيز وجودها في السوق الأردني وتطوير قطاع المدفوعات الرقمية.

تأتي هذه الصفقة بالشراكة مع مجموعة من البنوك الأردنية وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في إطار جهود مشتركة لتعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي في المملكة.

أكد علاء الدين سبع رئيس مجلس إدارة بساطة أن هذا الاستثمار يدعم خطط الشركة التوسعية ويتيح تقديم حلول مالية مبتكرة تسهم في بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولًا.

من جانبه قال المهندس ناصر صالح رئيس مجلس إدارة مدفوعاتكم إن هذه الشراكة تمثل دفعة قوية لنمو قطاع التكنولوجيا المالية في الأردن وتعزيز الابتكار في خدمات الدفع الإلكتروني.

تسعى بساطة من خلال هذه الخطوة إلى تقديم خدمات دفع متطورة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الكفاءة المالية بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي في المنطقة.