إعلان نتائج مسابقة "أصدقاء المكتبة" بتعليم قنا وتأهل الفائزين للمنافسات الوزارية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، نتائج مسابقة "أصدقاء المكتبة"، والتي يتأهل الفائزون بها لتمثيل المديرية في المنافسات الوزارية بالقاهرة، في إطار الحرص على تشجيع القراءة الحرة وتعزيز ثقافة الاطلاع بين الطلاب.

وأكد ناجح عبد الحميد حسن، موجه عام المكتبات المدرسية، أن المسابقة نُظمت تحت رعاية هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف سومية عبد الفتاح، مدير عام الشؤون التنفيذية، وقد شهدت منافسة قوية بين الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

وأسفرت النتائج عن فوز مايا أحمد جاد الله، سما مصطفى محمد، ومريم زين العابدين من مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية – إدارة دشنا التعليمية في المرحلة الابتدائية.

كما فاز في المرحلة الإعدادية رودينا سليم حلمي، بسملة ناصر عبد المنصف، وإبراهيم الأمير من مدرسة نجع حمادي الإعدادية لغات.

أما في المرحلة الثانوية، فقد حصدت المراكز الأولى كل من رُقيّة عيد وهيب، ندى سامح علي، ومنة الله محمد عبد الفتاح من مدرسة نقادة الثانوية بنات.

وهنّأ هاني عنتر، مدير تعليم قنا، الطلاب الفائزين، مشيدًا بتفوقهم وتميزهم على مستوى المديرية، وداعيًا إياهم إلى مواصلة الجهد والاستعداد الجيد لخوض التصفيات الوزارية بكل جدية وثقة.

كما أشاد بالدور الكبير الذي لعبته الأسر والمشرفون في دعم الطلاب، وتعزيز حب القراءة لديهم، مما ساهم في تحقيق هذا الإنجاز المشرف.