أوكرانيا: القوات الروسية شنت هجومًا بصواريخ باليستية على أوديسا

قال الجيش الأوكراني اليوم السبت إن القوات الروسية شنت هجومًا صاروخيًا باليستيًا على البنية التحتية لميناء أوديسا، ما أدى إلى إصابة شخصين وإلحاق أضرار بسفينة مدنية.

وأضاف الجيش الأوكراني، حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكراين فورم" اليوم، أن "الروس ضربوا أوديسا بصاروخ باليستي. ونتيجة للهجوم، تضررت البنية التحتية للميناء إلى جانب سفينة مدنية ترفع علم جمهورية بنما مملوكة لشركة أوروبية. وأصيب اثنان من موظفي الميناء".

وقالت "يوكراين فورم" إن خدمات الطوارئ تعمل حاليًا على إزالة آثار العملية، فيما تقدم الطواقم الطبية المساعدة اللازمة للمصابين.