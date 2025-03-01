منتخب المحليين جاهز لجنوب أفريقيا.. ووائل رياض يؤكد صعوبة اللقاء

اختتم المنتخب الوطني للمحليين استعداداته لمواجهة نظيره الجنوب أفريقي في تمام الساعة الخامسة غدًا الأحد باستاد “فري ستيت” بمدينة بلومفونتين في المرحلة الأولى للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين.

أدى الفريق مرانه الأخير تحت قيادة وائل رياض على أحد الملاعب الفرعية، وسط تفاؤل حذر ورغبة أكيدة في تحقيق نتيجة طيبة.

ركز الجهاز الفني على مراجعة التعليمات الفنية الخاصة بطريقة اللعب التي سيلعب بها الفريق، بالإضافة إلى الواجبات الدفاعية والهجومية لمجموعة اللاعبين الذين سيبدأون اللقاء.

وأكد وائل رياض خلال مؤتمر صحفي عقد قبل المران الأخير احترامه لمنتخب جنوب أفريقيا الذي يلعب على أرضه وبين جماهيره، مشيرًا إلى أن المباراة بين فريقين كبيرين، وأنها ستكون صعبة على الفريقين وقوية، كعادة مباريات البلدين على مستوى جميع الأعمار السنية، التي تشهد ندية وحوارًا كرويًا راقيًا.

وأضاف: “رغم ضيق الوقت والاستعداد لمباراة الغد وإجهاد رحلة السفر، إلا أن لاعبيه جاهزون تمامًا لأداء مباراة قوية، ويملكون الإصرار والعزيمة على العودة إلى القاهرة بنتيجة طيبة”، مؤكدًا أن لديه أملًا كبيرًا في تحقيق الفوز.

من جانبه، قال محمود أبو السعود، كابتن الفريق، إن المباراة ستكون قوية، لكن اللاعبين لديهم الإصرار على تحدي كل الظروف وتحقيق الفوز.

وأكد أنه وزملاءه يملكون الطموح والرغبة في تحقيق ذلك، وأن لديهم هدفًا واحدًا هو الفوز قبل لقاء العودة في الإسماعيلية.