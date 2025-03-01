ريال مدريد يخسر من بيتيس بواسطة صديق الأمس منافس اليوم

تلقى فريق ريال مدريد، مساء اليوم السبت، هزيمة مفاجئة أمام مضيفه ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بينتو فيامارين، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

تقدم ريال مدريد على ريال بيتيس بهدف مبكر، سجله المغربي براهيم دياز في الدقيقة العاشرة، بعدما وجه عرضية زميله فيرلاند ميندي في شباك أصحاب الأرض.

إيسكو يضرب فريقه القديم ويقود بيتيس لانتصار على ريال مدريد

وجاء رد بيتيس في الدقيقة 34، حينما صنع إيسكو لاعب ريال مدريد السابق هدفًا لزميله جوني كاردوسو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، لم يكتف إيسكو بذلك، بل سجل هدف فوز بيتيس على ريال مدريد في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد

استحوذ الريال على الكرة وسيطر على مجريات اللعب بعد هدف إيسكو، وحاول أكثر من مرة لتعديل النتيجة، لكن دون جدوى لتصبح هزيمة الملكي بواسطة صديق الأمس منافس اليوم.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد ريال مدريد عند 54 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، خلف غريمه التقليدي برشلونة بفارق الأهداف، حيث يواجه الأخير ريال سوسيداد غدًا في نفس الجولة، بينما رفع ريال بيتيس رصيده إلى 38 نقطة في المركز السادس.