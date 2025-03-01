التشكيل الأساسى لفريق أتليتكو مدريد أمام بلباو فى الدورى الاسباني

أعلن دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة أتلتيك بلباو ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإسباني، والتي تُقام على ملعب سان ماميس.

تشكيل أتلتيكو مدريد الأساسي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: كليمو لينجليه - ناهويل مولينا - خافي جالان - لي نورماند

خط الوسط: رودريغو دي بول - بابلو باريوس - صامويل لينو - جوليانو

خط الهجوم: أنطوان غريزمان - ألكسندر سورلوث

البدلاء:

موسو - جوميس - خيمينيز - فيتسل - رينيلدو - جالاجير - ليمار - ماركوس يورينتي - ريكيلمي - كوريا - جوليان ألفاريز

أتلتيكو مدريد يسعى لتعزيز مركزه في الليجا وتحقيق الانتصار خارج الديار أمام خصم عنيد مثل بلباو، بينما يأمل الفريق الباسكي في مواصلة نتائجه الجيدة هذا الموسم والمنافسة على المقاعد الأوروبية.