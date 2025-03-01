الحلقة الأولى من "حكيم باشا".. دينا فؤاد تنجب ولدًا من مصطفى شعبان دون علمه

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل «حكيم باشا» للنجم مصطفى شعبان وآخرين، على العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة «cbc»، بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة Watch it الأصلية فى تمام الساعة 7:15 مساءً لكل منهما بتوقيت القاهرة، ثم أن يتم عرضها لاحقاً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، في تمام الساعة 9:30 مساءً، وتتوالى إعادة مواعيد بث عرضها في توقيتات زمنية مختلفة عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل "حكيم باشا"، بتواجد «واصل الذهبي- رياض الخولي» و«ولده شبل- أحمد عبدالله محمود» في الجبل، حيث يبحثان عن مكان مغارة «حكيم- مصطفى شعبان»، ولكنهما وجدو ألغام فذهبوا وتركوا الجبل في الفور.

وعندما علم «حكيم- مصطفى شعبان» بصوت الألغام في الجبل، ذهب ليطمئن على المغارة الخاصة به والتي كان بها أثار وذهب وأموال كثيرة، وبعد ذلك ذهب «حكيم- مصطفى شعبان» إلى «واصل الذهبي- رياض الخولي»، وحذره من الذهاب مره أخري للجبل أو البحث عن المغاره الخاصة به.

وكما جاء ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "حكيم باشا"، بأن «حكيم- مصطفى شعبان» متزوج من أثنان الأولى «صفا- هاجر الشرنوبي»، والثانية «ليزا- يارا قاسم»، ولم يرزق "حكيم- مصطفى شعبان" بأطفال منهما، فلذلك يطالبون "حكيم- مصطفى شعبان" بصفة مستمرة بالزواج للمرة الثالثة حتى ينجب ولدا من صلبه.

ومن جانبه أيضاً كشفت سير الأحداث عن سيطرة «برنسه- سهر الصايغ» على جميع سيدات القصر، وتمثل «برنسه- سهر الصايغ» ل «حكيم- مصطفى شعبان» بنت عمه «نوح- أحمد فؤاد سليم» وأخته في الرضاعة.

وفى سياق آخر طلبت سارة نوح من «حكيم- مصطفى شعبان، بأن يبلغ زوجها "بحر" الذي يعتبر ابن عم "حكيم- مصطفى شعبان"، بأن يعود إليها ويقطن معها في القصر وإلا سوف تتركه وتذهب لمنزل والدها.

وانتهت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "حكيم باشا"، ب إنجاب «غزل- دينا فؤاد» ولداً من «حكيم- مصطفى شعبان» دون علمه، وعندما علم والدها بخبر زواجها عرفيا من «حكيم- مصطفى شعبان» تعرض لأزمة قلبية.

وجدير بالذكر أن مسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشاركه في بطولتة كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلي رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، حمدي هيكل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد آمين.