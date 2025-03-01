الإثنين .. فقرة اذاعية بمدارس قنا احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة

وجه هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بتخصيص فقرة بالإذاعة المدرسية ليوم الاثنين الموافق الثالث من مارس لعرض فقرة إذاعية عن بطولة الأجداد من أبناء قرية البارود وخوضهم معركة باسلة عام 1799 ضد الأسطول الفرنسى المكون من 12 سفينة بحرية مجهزة بأسلحة وعتاد وتمكنهم من ردهم عن البارود وعودتهم كما جاءوا، في إطار احتفال محافظة قنا بعيدها القومي ،



كما نبه مدير تعليم قنا إلى تنفيذ توجيهات خالد عبد الحليم محافظ قنا بتخصيص جزء من الحصة الأولى لكل المراحل التعليمية بذلك اليوم للتعريف بصمود الأجداد و دحرهم لكل من حاول استعمار مصر من الغزاة الفرنسيين أو الانجليز أو اليهود ، وتوعية الأجيال الجديدة باستراتيجيات الإستعمار الخفية المتمثلة في إلهاء الشباب وإضعافهم عن طريق المخدرات و الألعاب الإليكترونية ونبذ العلم والمعرفة .

جدير بالذكر أن احتفال محافظة قنا بعيدها القومي في 3 مارس يعزز دور أبناء قرية البارود بمركز قفط في الدفاع عن ممتلكاتهم ، ويؤصل لدور الفرد ملتحماً بالمجموعة في الدفاع عن الوطن والتصدي لكل من يحاول النيل منه .