السيطرة على حريق شقة سكنية بالفيوم دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، منذ قليل، من السيطرة على حريق شب فى إحدى الشقق السكنية بالدور الخامس بأحد الأبراج السكنية بمساكن المرور بمركز طاميه، بمحافظة الفيوم، نتيجة ماس كهربائى تسبب فى اشتعال النيران دون وقوع إصابات بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغا من مأمور مركز شرطة طاميه بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تفيد تلقيه بلاغاً بنشوب حريق بإحدى الشقق بأحد الأبراج السكنية بمساكن المرور، بدائرة المركز

على الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل بسبب ماس كهربائى، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.