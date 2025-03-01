وزير الإسكان يتابع أزمة انقطاع المياه عن مدينة الأقصر

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن كثب الأزمة الطارئة لقطع المياه عن مدينة الأقصر نتيجة حدوث كسر مفاجئ في خطي صرف صحي بالمدينة.

ووجه وزير الإسكان بسرعة تدخل شركات مياه الشرب والصرف الصحي بكل من "قنا - سوهاج - الفيوم - الجيزة"، وشركة مياه الشرب بالقاهرة، وشركة المقاولون العرب، في أعمال الحفر والتكشيف عن خط طرد الصرف الصحي قطر الـ1000 للإصلاح السريع، والدفع بجميع المعدات للانتهاء من أعمال التكشيف والإصلاح للخط.

كما وجه وزير الإسكان، بتأمين احتياجات أهالي مدينة الأقصر من المياه الصالحة للشرب لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، حيث تم توفير ١٢ سيارة مياه صالحة للشرب متواجدة بمدينة الأقصر، بجانب توفير 4 سيارات مياه شرب تم توفيرها من خلال المحافظة.

كما وجه وزير الإسكان، بسرعة انتقال وفد من قيادات الوزارة إلى محافظة الأقصر، يضم كلاً من الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، لمتابعة أعمال إصلاح الخطين الـ700مم والـ1000مم، والموافاة أولاً بأول لحين الانتهاء من الإصلاح وإعادتهما إلى الخدمة وضخ مياه الشرب للمواطنين.