"مكسب للمدفوعات": نتوقع حجم معاملات يتجاوز 10 مليارات جنيه بنهاية 2025

أعلنت شركة مكسب للمدفوعات عن إطلاق خدمة السحب والإيداع لجميع المحافظ الإلكترونية في مصر، وذلك عبر شبكة واسعة من نقاط السحب والإيداع التي ستصل إلى 150 ألف نقطة بنهاية العام الجاري، موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد بلال المغربل، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة مكسب للمدفوعات، أن هذه الخدمة تعد الأولى من نوعها في السوق المصرية، حيث تتيح نقاط البيع التابعة للشركة عمليات السحب والإيداع لكافة المحافظ الإلكترونية، بما في ذلك محافظ شركات الاتصالات الأربع.

وأوضح المغربل أن الخدمة الجديدة تأتي في إطار استراتيجية مكسب للتوسع في قطاع التكنولوجيا المالية، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وشركة بنوك مصر، وبنك مصر، لدعم رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تعزيز الحلول الرقمية وتحقيق الشمول المالي.

وأشار إلى أن بعض مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني يتيحون عمليات السحب والإيداع لعدد محدود من المحافظ، بينما توفر "مكسب للمدفوعات" هذه الخدمة لجميع المحافظ الإلكترونية في جميع أنحاء مصر.

وتوقع المغربل أن تصل قيمة المعاملات المالية عبر خدمة السحب والإيداع الجديدة إلى 10 مليارات جنيه بنهاية 2025، خاصة بعد النجاح الذي حققته الشركة في خدمة شحن الرصيد عبر المحافظ الإلكترونية منذ إطلاقها عام 2023.

وأكد أن الخدمة الجديدة ستساهم في تعزيز الشمول المالي للتجار، مما يسهل عمليات صرف المرتبات والتحويلات المالية بسرعة وتكلفة أقل.