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السبت 01 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعليمات من إدارة غرب المحلة لمديري المدارس في أول أيام رمضان

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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 تفقد مدير عام إدارة غرب المحلة التعليمية هاني عادل مرسي مجاهد اليوم، انتظام الدراسة وسير العملية التعليمية في عدد من المدارس، يرافقه وكيل الإدارة ممدوح عباس.

وجاءت الجولة التفقدية تنفيذًا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، ومحافظ الغربية أشرف الجندي، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ناصر حسن.

شملت الجولة مدرسة عياش الإعدادية المشتركة ومدرسة جودة النادي تعليم أساسي، حيث تم التأكيد على الالتزام بالقرار الوزاري رقم 136 للمرحلة الابتدائية والقرار 137 للمرحلة الإعدادية، متابعة نسبة حضور الطلاب، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الغياب وفق القرارات الوزارية، ومراجعة سجل 26 قرائية، وسجلات متابعة الطلاب الضعاف، وبرامج العلاج المخصصة للمرحلة الابتدائية.

تأتي هذه الجولات الميدانية في إطار الحرص على ضمان تحقيق أعلى مستوى من الانضباط داخل المدارس والارتقاء بجودة التعليم في غرب المحلة.

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