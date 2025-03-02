محمد صلاح حائر بين مطرقة العروض المغرية وسندان الولاء لنادي ليفربول

تزايدت التكهنات حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، في ظل ورود تقارير عن عروض مغرية من أندية أوروبية وسعودية.

وتعتبر جماهير ليفربول محمد صلاح رمزًا من رموز النادي، ولا تتمنى رحيله، خاصة بعد الأداء والعطاء الاستثنائي الذي يقدمه نجم منتخب مصر في الموسم الجاري 2024-2025، حيث أسهم في حفاظ الريدز على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، واقترابه من تحقيق اللقب بعد ابتعاد الفريق عن أقرب ملاحقيه أرسنال، كما يتصدر قائمة هدافي البريميرليج حتى الآن برصيد 25 هدفًا، وتواجده على قمة قائمة صانعي الأهداف بـ17 هدفًا، فضلًا عن أنه حطم العديد من الأرقام القياسية هذا الموسم، بجانب تصدره سباق الحذاء الذهبي في الدوريات الخمس الكبرى.

وقد يحسم صلاح موقفه خلال أسابيع، سواء بقبول شروط ليفربول لتجديد عقده، أو بالبحث عن تجرية جديدة خارج قلعة أنفيلد، في ظل تطورات تنافسية في الميركاتو الصيفي المقبل ببعض العروض المغرية من كبار أندية أوروبا.

ويظل محمد صلاح أحد أفضل هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيًا، بالإضافة إلى أنه أصبح أسطورة ضمن أساطير نادي ليفربول بعدما حفر اسمه في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي، قبل أن يزداد الأمر صعوبة عليه في الفترة الأخيرة بعدما وجه رسالة إلى جماهير ليفربول تشبه رسالة الوداع، حيث قال: «أريد أن يتذكر جمهور ليفربول أنني قدمت كل شيء للنادي ولمدينة ليفربول، ولم أكن كسولا، لقد استمتعت بكرة القدم وبذلت كل شيء ممكن».

وأضاف: «الناس في مدينة ليفربول يمنحونك الحب وترتبط بهم لأنك تبذل كل ما لديك، أريد فقط أن يتذكروا أنني كنت هنا لمدة 8 سنوات أو أكثر وبذلت كل شيء».

كبار أوروبا يشعلون السباق على ضم الفرعون المصري.. وأندية الدوري السعودي تترقب

وبات الأمر أكثر صعوبة على صلاح بشأن اتخاذ قراره بشأن مستقبله مع ليفربول، خاصة بعد عدم توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن تجديد عقده مع الريدز، ليقع الفرعون المصري بين مطرقة العروض المغرية، بعد انضمام كبار أندية أوروبا إلى سباق التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر، وسندان الولاء لنادي ليفربول وجماهيره.

وكانت أندية الدوري السعودي هي الوجهة الأقرب والأكثر إغراء لخطف محمد صلاح وإقناعه بالانتقال إلى أحدها، لكن بايرن ميونخ انضم إلى صراع الحصول على خدمات صلاح، حيث أكدت شبكة «fichajes» الإسبانية أن البايرن أصبح مهتمًا بالتعاقد مع محمد صلاح، مشددة على أن المنافسة على الحصول على توقيع قائد المنتخب الوطني ستشتد في الصيف بعد أن أصبح لاعبًا حرًا.

وكان هناك عرض من الدوري الإيطالي ولكن ليس في حجم الإغراء بأموال أندية الدوري السعودي، التي أبدت اهتمامًا كبيرًا للتعاقد مع محمد صلاح مثل الاتحاد والهلال، اللذين سبق وأن قدما عروضًا ضخمة لضمه، في الوقت الذي نجح فيه دوري روشن في جذب نجوم عالميين مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وإيفان توني وجون دوران.

ولكن العرض الإيطالي كان بإغراء هداف الريدز بالألقاب، إذ أشارت صحيفة «إل ناسيونال» الإسبانية إلى أن نادي إنتر ميلان الإيطالي في محادثات قوية للحصول على خدمات صلاح لاعبًا حرًا مع نهاية الموسم الحالي، حينما ينتهي عقد النجم المصري في يونيو 2025.

وأوضحت الصحيفة، أن هذه ليست المرة الأولى التي يعمل فيها الإنتر في سوق الانتقالات للحصول على توقيع نجم كبير بشكل مجاني، حيث كانت هذه هي الطريقة التي نجح بها في تعزيز صفوفه أثناء المنافسة على لقب الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن إنتر ميلان سيحتفظ بحظوظ صلاح للمشاركة في دوري أبطال أوروبا وملاحقة الألقاب.

ولفتت الصحيفة الإسبانية إلى أن عرض إنتر ميلان للظفر بخدمات محمد صلاح يعيده مرة أخرى إلى الدوري الإيطالي، بعدما لفت تألقه مع فيورنتينا الأنظار قبل بيعه إلى روما ومن ثم إلى ليفربول مقابل 42 مليون يورو في صيف عام 2017.

ويأتي ذلك قبل أن يغري باريس سان جيرمان الفرنسي محمد صلاح للانتقال إليه في الصيف المقبل براتب أسبوعي ضخم، حيث أكد في وقت سابق الصحفي الشهير بشبكتي «يوروسبورت» و«سكاي سبورتس» رومان كوليه جودين، أن البي إس جي قدم عرضًا مغريًا للفرعون يتضمن راتبًا أسبوعيًا قدره 500 ألف يورو لمدة 3 مواسم.

ولم يغب الدوري الإسباني عن الصورة، حيث ذكرت تقارير أن عملاقي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة يراقبان وضع نجم منتخب مصر عن كثب للدخول في مفاوضات رسمية معه فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل عدم جدية ليفربول في تجديد عقد محمد صلاح، الذي بدوره أصبح حائرًا بين العروض المقدمة إليه وإثبات الولاء لحمر الميرسيسايد.