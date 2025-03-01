ذبح نجل "أحمد فهيم" وعائلة جمال سليمان تشعل النار في قاتله بالحلقة الأولى من "أهل الخطايا"

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "أهل الخطايا"، العديد من الأحداث المثيرة، والمشوقة، والتي أحدثت فور عرض الحلقة الأولى من المسلسل ، حالة من الجدل، حول جريمة قتل تحدث بالمسلسل، ويتم عرض المتهم فيها.

عرفت الحلقة الأولى من مسلسل "أهل الخطايا"، الجمهور بعائلة نوح، الشخصية التي يقدمها النجم جمال سليمان خلال أحداث المسلسل، وأنها يلقب وسط العائلة بأبو البنات، لكونه لم ينجب ولد، بينما يعيش يوسف نجل شقيقة "أحمد فهيم" بشكل كبير، ودائما ما يكون معه.

فجرت الحلقة مفاجأة مدوية، وهي ذبح يوسف نجل "أحمد فهيم"، ودخول أحمد فهيم ، في حالة من الذهول، جعلته يدخل في حالة انهيار عصبي، ما روعة الحادث، وقيام نوح "جمال سليمان" ، وعائلة باستلام جثمان يوسف ابن شقيهم "أحمد فهيم"، لكونه في حالة انهيار تام وفي المستشفى وفي غيبوبة .

رفضت عائلة نوح ان تقيم عزاء لـ يوسف نجل شقيقهم "أحمد فهيم"، حتى يأخذوا بالثأر ممن قتله، وتعرض شقيقتهم الكبرى الشخصية التي تقدمها "سوسن بدر"، عليهم معرفة القاتل من خلال الدجل والشعوذة والسحر الأسود، وبالفعل تفعل ذلك، وتحوم الشكوك حول ضرغام الشخصية التي يقوم بها الفنان السوداني محمود السراج، لكونه كان خال يوسف، وكان يريد قتله في بطن أمه، كما ان يوسف حينما ولد توفيت والدته، مما جعل ضرغام يظن أنه السبب في وفاتها.

وذهب نوح "جمال سليمان" مع جميع أفراد عائلته إلي منزل ضرغام"محمود السراج"، لينفي هذه التهم تماما، ويؤكد لهم أنه محمي من الجن، ولا احد يستطيع ان يقترب منه.

وتتيقن شكوك نوح حينما يترك منزل ضرغام، ويرى في منزله حذاء يوسف نجل شقيقه، مما جعله يجتمع مع عائلته ويقرروا قتل ضرغام، وبالفعل ذهبوا جميعا الي ضرغام، واشعلوا النار في منزله.

وتنتهى الحلقة بشكل مشوق قدمه لنا المخرج رؤوف عبد العزيز، حينما تلتهم النار منزل ضرغام وهو داخلة، لنرى خلال الحلقات المقبلة، ماذا سوف يحدث لعائلة نوح، وما مصير ضرغام؟.



أبطال مسلسل أهل الخطايا

يشار إلي أن مسلسل "أهل الخطايا"، يشارك في بطولته بجانب جمال سليمان كلا من سوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت،أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات اسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوى، دكتور أشرف زكى، هنادى عبدالخالق، عايده فهمى، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، إلى جانب مجموعة من أهم خريجى أكاديمية الفنون الحاصلين على عديد من الجوائز.

العمل تأليف كلا من أحمد أنور، ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز.