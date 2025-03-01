ركيزة أساسية للسياسة الخارجية.. ترامب يستخدم وسائل ضغط بلا هوادة.. ويعتبر الحصول على المعادن النادرة جزءا من الأمن القومى

أصبح السباق العالمي للحصول على المعادن الحيوية ركيزة أساسية للسياسة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب. ومع احتفاظ الصين باحتكار شبه كامل لاستخراج ومعالجة هذه الموارد الأساسية، تبنت الولايات المتحدة استراتيجيات عدوانية لتأمين الوصول إليها. وفي حين ركز جو بايدن على الشراكات المتعددة الأطراف لتعزيز سلاسل التوريد، اتخذ ترامب نهجًا أكثر مباشرة وضغطًا، مما أثار مخاوف بشأن الاستراتيجية الاقتصادية العالمية للولايات المتحدة.

كان اهتمام الرئيس ترامب الأخير باحتياطيات أوكرانيا المعدنية مفاجأة للكثيرين. أرسلت إدارته وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى كييف للتفاوض على اتفاقيات تقاسم المعادن. وأشارت تصريحات ترامب العامة إلى موقف لا هوادة فيه، حيث صاغ مطالبه كمسألة تتعلق بالأمن القومي حيث أعلن: "أريد أمن المعادن النادرة"، رغم تعثر مفاوضاته مع زيلينسكى يوم الجمعة.

إن هذا الطلب للسيطرة على موارد أوكرانيا ليس حادثًا معزولًا. فقد أعرب ترامب أيضا عن اهتمامه بالحصول على حقوق التعدين في جرينلاند وكندا. وقد دفع ضغطه المباشر على رئيس الوزراء جاستن ترودو الزعيم الكندي إلى التحذير من أن تهديدات ترامب بضم أجزاء من كندا كانت "حقيقية".

إن الموقف العدواني للإدارة الأمريكية يشير إلى العودة إلى استراتيجيات استخراج الموارد على الطراز الإمبراطوري، حيث يتم دفع التوسع الاقتصادي من خلال السيطرة المباشرة على الثروة الطبيعية بدلا من المشاركة الدبلوماسية.



منافسة استراتيجية



إن المعادن الحيوية، التي تشمل الليثيوم والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة، لا غنى عنها لكل من تقنيات الطاقة المتجددة والتطبيقات العسكرية. وتدرج هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ٥٠ من هذه المعادن، مؤكدة على ضعفها في مواجهة اضطرابات سلسلة التوريد. يتم استخراج هذه المواد في مناطق مثل أمريكا الجنوبية وهضبة التبت في الصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية في أفريقيا.

منذ عام ٢٠١٧، جعل ترامب تأمين الموارد المعدنية أولوية للسياسة الخارجية. وقد دعت أوامره التنفيذية إلى تقليل الاعتماد على الخصوم الأجانب للحصول على هذه المواد. ويتماشى هذا مع استراتيجية الإدارة الاقتصادية الأوسع نطاقًا "أمريكا أولًا"، والتي تنظر إلى أمن الموارد كوسيلة للهيمنة الاقتصادية والجيوسياسية.



دور كييف



برزت أوكرانيا كلاعب حاسم في هذه المنافسة. منذ العام الماضي، كانت كييف وواشنطن تتفاوضان على اتفاقيات لتسهيل وصول الولايات المتحدة إلى الثروة المعدنية في أوكرانيا. وكان من شأن اتفاق تم الانتهاء منه تقريبًا في الخريف الماضي أن يمنح الولايات المتحدة أولوية الوصول إلى فرص الاستثمار. ومع ذلك، في أعقاب إعادة انتخاب ترامب، أرجأ المسؤولون الأوكرانيون التوقيع، مفضلين التفاوض مباشرة مع الإدارة الجديدة.

ويتضمن أحدث اقتراح لترامب مطالبات لأوكرانيا بتسليم نصف عائداتها من استخراج المعادن، بالإضافة إلى أرباح الغاز والنفط والبنية الأساسية. حتى أن المقترحات الأولية تضمنت دفع ٥٠٠ مليار دولار للولايات المتحدة، مقابل الدعم المالي والعسكري الأمريكي خلال إدارة بايدن. وقد وصف المنتقدون هذه المصطلحات بأنها "استعمارية" و"تجارية".



نهج بايدن



على النقيض من ذلك، اتخذت إدارة بايدن نهجًا تعاونيًا. أطلقت وزارة الخارجية مبادرات لبناء سلاسل إمداد بديلة للمعادن الحيوية، بالعمل مع دول شريكة مثل كندا وجرينلاند وأنجولا. شكل مسؤولو بايدن تحالفات مع دول غنية بالمعادن، مما يضمن حصولهم على المساعدة الفنية والاستثمار من الشركات الأمريكية والحليفة.

أكد خوسيه دبليو فرنانديز، وهو شخصية رئيسية في استراتيجية بايدن المعدنية، على أهمية الشراكات بدلًا من الإكراه. وقال: "هذه دول تريد الاستثمار، وليس العلاقات الاستعمارية". وتسلط تعليقاته الضوء على التباين بين المشاركات الدبلوماسية لبايدن وأساليب ترامب الأكثر مواجهة.



التداعيات العالمية



يضيف السياق الأوسع للمنافسة بين الولايات المتحدة والصين على المعادن الحيوية إلحاحًا لهذه الجهود. حذر تقرير حديث من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية من أن الولايات المتحدة تعتمد على الواردات بنسبة ٥٠ إلى ١٠٠ في المئة من ٤١ معدنًا حيويًا. ومن بين هذه المعادن، تهيمن الصين على إنتاج ٢٩ منها، وهو ما يسلط الضوء على ضعف أمريكا.

وقد استغلت الصين بالفعل هيمنتها المعدنية كسلاح اقتصادي، ففرضت قيودًا على تصدير العناصر الأرضية النادرة وغيرها من الموارد الحيوية. وقد أدى هذا إلى تفاقم المخاوف في واشنطن من أن أمن المعادن ليس مجرد قضية اقتصادية بل مسألة أمن قومي.

يتقاطع دفع ترامب للمعادن أيضًا مع العلاقات التجارية الشخصية. ترتبط شخصيات مثل وريث مستحضرات التجميل رونالد س. لودر والمصرفي الاستثماري هوارد لوتنيك بمشاريع التعدين في جرينلاند ومناطق أخرى. يُقال إن اهتمام ترامب المتجدد بالحصول على حقوق المعادن في جرينلاند كان متأثرًا بلودر، مما يسلط الضوء على تقاطع الأعمال والسياسة في السياسة الخارجية لإدارته.

من ناحية أخرى، عزز وزير الخارجية ماركو روبيو التزام الإدارة بـ"الهيمنة على الطاقة". وأكدت رحلته الأخيرة إلى جمهورية الدومينيكان على إمكانات الثروة المعدنية في أمريكا اللاتينية للمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، وخاصة للتكنولوجيا العسكرية المتقدمة.

من غير المرجح أن تتضاءل الأهمية الاستراتيجية للمعادن الحيوية، بغض النظر عن الإدارة التي تتولى السلطة. قد يؤدي نهج ترامب الحازم والعملي فى نفس الوقت، إلى تحقيق مكاسب قصيرة الأجل ولكنه يخاطر بتنفير الحلفاء. وفي الوقت نفسه، تقدم استراتيجية بايدن الدبلوماسية الرامية إلى بناء سلاسل إمداد مرنة خارج الصين حلًا طويل الأجل.

إن التحدي الذي يواجه صناع السياسات في الولايات المتحدة سوف يتمثل في الموازنة بين المخاوف الأمنية الوطنية والشراكات الاقتصادية. وكما تقول أبيجيل هانتر من مركز استراتيجية المعادن الحيوية: "تنظر العديد من البلدان إلى مواردها الطبيعية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في السيادة الوطنية وإمكانات التنمية الاقتصادية. وهذا يجعل المفاوضات شديدة الحساسية".

ومع تزايد الطلب العالمي على هذه المعادن، من المتوقع أن تشتد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين. وما إذا كانت الولايات المتحدة سوف تؤمن مستقبلها المعدني من خلال الدبلوماسية أو الإكراه يظل سؤالًا مفتوحًا.