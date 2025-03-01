"تعليم الوادي الجديد" تطلق مسابقة "الباحث الصغير" لتشجيع الابتكار العلمي بين الطلاب

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير"، عن إطلاق مسابقة "الباحث الصغير"، والتي تهدف إلى تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطلاب، وتعزيز التفكير النقدي والإبداعي في معالجة المشكلات المجتمعية.

وتهدف المسابقة إلى صقل مهارات الطلاب البحثية، وتشجيعهم على استخدام طرق التفكير العلمي المنهجي للوصول إلى حلول مبتكرة لموضوعات علمية متنوعة.

كما تركز على تمكين الطلاب من مواجهة التحديات داخل مدارسهم ومجتمعهم من خلال البحث عن حلول قائمة على أسس علمية.

وتشمل شروط المسابقة اختيار مشكلة مجتمعية معاصرة، مثل عيوب الذكاء الاصطناعي، مخاطر الإنترنت، أو تحديات دمج التكنولوجيا في التعليم، والعمل على دراستها واقتراح حلول عملية لها. كما سيتم تقييم الأبحاث المقدمة من قبل لجنة مختصة في مجال البحث العلمي.

ومن المقرر أن يستمر التسجيل في المسابقة حتى 25 من الشهر الجاري عبر الرابط التالي اضغط هنا، على أن يتم اختيار أفضل عشرة أبحاث علمية مقدمة، ومناقشتها من قبل لجنة التحكيم.

يأتي هذا الحدث برعاية اللواء أ.ح. دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبإشراف حنان مجدي، نائب المحافظ، وسامي فضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

كما يترأس المبادرة حسام العين، مسؤول مؤسسة "مصر الخير" بالمحافظة، فيما تتولى تغريد توفيق حجاج تنسيق فعاليات المسابقة.

يعد هذا الحدث فرصة مميزة للطلاب لتنمية مهاراتهم البحثية والعلمية، وتحفيزهم على الإبداع والمساهمة في إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تواجههم في حياتهم اليومية.