اقرأ غدًا في «البوابة».. حماس ترفض تمديد المرحلة الأولى من الهدنة بالصيغة الإسرائيلية

السبت 01/مارس/2025 - 09:20 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأحد 2 مارس 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

حماس ترفض تمديد المرحلة الأولى من الهدنة بالصيغة الإسرائيلية

الحركة تدعو للضغط على إسرائيل لبدء المرحلة الثانية دون تأخير أو مماطلة.. وتؤكد استعدادها لإعادة كل الأسرى دفعة واحدة

«جوتيريش» يدعو لصمود التهدئة بغزة ووقف الإجراءات الأحادية بالضفة

واشنطن توافق على بيع ذخائر وجرافات لإسرائيل بـ 3مليارات دولار

الصفقة تتضمن 35529قنبلة و4آلاف رأس حربى خارق التحصين.. والتسليم يبدأ 2026

تقرير يكشف كيف قرر ترامب رحيل زيلينسكى من البيت الأبيض

الرئيس الأوكرانى يأسف لمشاجرة المكتب البيضاوى.. ويسعى لتحسين العلاقة مع واشنطن

«مدبولى» يبحث مع رئيس وزراء فلسطين ملامح خطة التعافى المبكر وإعادة إعمار غزة

مصر تبذل قصارى جهدها لتحقيق الاستقرار فى غزة وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

رئيس وزراء لبنان يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الجنوب

«يونيسيف:» الأطفال فى جنوب وشرق لبنان يعانون من انعدام الأمن الغذائى الشديد