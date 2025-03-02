اليوم.. منتخب مصر يواجه جنوب أفريقيا في تصفيات بطولة المحليين

يخوض منتخب مصر للمحليين تحت قيادة وائل رياض، المدير الفني، اليوم الأحد، مواجهة صعبة أمام نظيره منتخب جنوب أفريقيا، في المرحلة الأولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين.

وتُقام مباراة الذهاب على استاد فري ستيت بمدينة بلومفونتين في تمام الخامسة عصر الأحد.

أما مباراة الإياب فتقام يوم الأحد ٩ مارس المقبل الساعة التاسعة مساءًعلى استاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

ويقود السنغالي عيسى سي طاقم تحكيم مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا ويعاونه كل من جبريل كامارا ونوحا بانجورا بينما أمادو سي حكم رابع. ويقود وائل رياض المنتخب المصري للمحليين ويعاونه شريف عبدالفضيل وأحمد رؤوف.

وفي حالة تجاوز المنتخب المصري تلك المرحلة سيواجه الفائز من مواجهة جزر القمر أمام مالاوي، لتحديد الفريق الأول المتأهل إلى كأس أمم أفريقيا للمحليين.

وأكد وائل رياض المدير الفني للفريق على ثقته في مجموعة اللاعبين المختارين لتمثيل مصر بالشكل الأفضل أمام منافس قوي بالرغم من ضيق الوقت قبل المباراة.

وكان وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للمحليين أعلن قائمته استعدادا لخوض تصفيات أمم أفريقيا للمحليين.

وجاءت قائمة منتخب مصر للمحليين:

حراسة المرمى: محمود أبوالسعود «المقاولون العرب» - حسين زكري «وي» - محمد أبوالنجا «وادي دجلة» - أحمد طارق سليمان «بروكسي».

خط الدفاع: أيمن أشرف «البنك الأهلي» - محمود إبراهيم (ميشو) «القناة» - عبدالرحمن صميدة «غزل المحلة» - مهاب سامي «إنبي» - أحمد عيد «المصري» - لؤي وائل «المقاولون العرب» - سيد عبدالله (نيمار) «البنك الأهلي» - شريف رضا «سموحة» - أحمد خالد «منتخب السويس».

خط الوسط: محمد صادق «سيراميكا كليوباترا» - أحمد خالد (كباكا) «مودرن سبورت» - رامز ميلاد «أبو قير للأسمدة» - محمد عنتر«المقاولون العرب» - محمود دياسطي «وادي دجلة» - يوسف الجوهري «المصري» - مصطفى جمال «المقاولون العرب» - محمود طلعت «وادي دجلة» - محمد بهاء «وي» - محمد مجدي «أبو قير للأسمدة».

خط الهجوم: مروان عثمان «سيراميكا كليوباترا» - محمد السيد (شيكا) «كهرباء الإسماعيلية» - علي حسين «وادي دجلة».

وعلى الجانب الآخر، يلتقي منتخب الجزائر أمام الفائز من جامبيا أمام الجابون، لتحديد المتأهل الثاني لكأس أمم أفريقيا للمحليين.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أجرى قرعة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين المُقررة لها أغسطس المقبل، وفي حالة تأهل المنتخب المصري سيتواجد في المجموعة الثالثة بالبطولة.

وجاءت قرعة كأس الأمم الأفريقية للمحليين كالتالي:

المجموعة الأولى: كينيا - المغرب - أنجولا - الكونغو الديمقراطية - زامبيا

المجموعة الثانية: تنزانيا - مدغشقر - موريتانيا - بوركينا فاسو - إفريقيا الوسطى.

المجموعة الثالثة: أوغندا - النيجر - غينيا - «المتأهل الثاني من التصفيات» - «المتأهل الأول من التصفيات».

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو - السودان - نيجيريا.

وتأجلت انطلاق موعد إقامة بطولة أمم أفريقيا للمحليين من فبراير إلى شهر أغسطس ٢٠٢٥.