تريند مايكرو تحصد جائزة «الخيار المفضل للعملاء» من جارتنر لحماية التطبيقات السحابية

أعلنت تريند مايكرو، الشركة العالمية المتخصصة في الأمن السيبراني، عن فوزها بجائزة «الخيار المفضل للعملاء» لعام 2024 وفقًا لتقييم Gartner Peer Insights لمنصات حماية التطبيقات السحابية، مما يعكس ثقة المستخدمين في قدراتها الأمنية المتقدمة.

تعد تريند مايكرو واحدة من أربع شركات فقط حصلت على هذا التقدير، بعد تحقيقها نسبة 96% من رضا العملاء واستعدادهم للتوصية بحلولها، بالإضافة إلى تقييم 4.7 في كل من قدرات المنتج وتجربة المبيعات.

أكد بلال بيغ، المدير التقني لتريند مايكرو لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا، أن هذا التكريم يعزز مكانة الشركة كقائدة في الأمن السحابي، مشيرًا إلى التزامها بتطوير حلول أمنية متقدمة تلبي تحديات نماذج العمل الحديثة، مثل Trend Vision One™، التي تساعد المؤسسات على مواجهة المخاطر بفعالية وتحسين كفاءة عملياتها السحابية.

توفر منصة Trend Vision One™ – Cloud Security حماية شاملة للتطبيقات السحابية من خلال الرؤية العميقة والإدارة الاستباقية للمخاطر والاستجابة السريعة للتهديدات الأمنية وفحص تلقائي لأخطاء الإعداد البرمجي وحماية البيئات التشغيلية واكتشاف الثغرات الأمنية وتكامل تقنيات حماية الملفات وإدارة صلاحيات البنية التحتية السحابية تساعد هذه الحلول المؤسسات في تحسين الامتثال، تقليل المخاطر، وتعزيز كفاءة العمليات، مما يجعل الأمن السيبراني دعامةً رئيسية للنمو والابتكار.