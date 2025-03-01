يبقى الوضع كما هو عليه.. نابولي والإنتر يتعادلان في قمة الدوري الإيطالي

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة قمة الدوري الإيطالي بين نابولي وإنتر ميلان، التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، في قمة منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة «السيري آ».

افتتح فريديريكو ديماركو التسجيل في الدقيقة 22، من كرة حرة ثابتة، نفذها بطريقة رائعة، ليضع الإنتر في المقدمة في الشوط الأول.

مباراة نابولي ضد إنتر ميلان

وسيطر نابولي على مجريات اللعب في الشوط الثاني، حتى نجح في خطف هدف التعادل في الوقت القاتل، وذلك عن طريق البديل فيليب بيلينج في الدقيقة 87، لتنتهي قمة الدوري الإيطالي بالتعادل 1-1.

بهذا التعادل، أصبح الوضع كما هو عليه قبل مباراة قمة الدوري الإيطالي بين نابولي والإنتر، حيث بقى كل منهما في مركزه في سباق الصراع على اللقب هذا الموسم.

بتلك النتيجة، استمر إنتر ميلان في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 58 نقطة، بينما جاء نابولي في وصافة الترتيب وفي رصيده 57 نقطة.