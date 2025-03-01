ريلمى تنظم عدة فعاليات لطلاب جامعتى القاهرة وعين شمس

نظمت شركة ريلمى عدة فعاليات في جامعة القاهرة يومي 23 و 24 فبراير، وجامعة عين شمس يوم 26و 27 فبراير، بهدف خلق تجربة تفاعلية مميزة تترك أثراً إيجابياً لدى الشباب.

قدمت ريلمى للطلاب فرصة استثنائية لتجربة هاتف realme C75 عن قرب، واستكشاف الإمكانيات التكنولوجية التي يتمتع بها، والتعرف على تصميمه المبتكر، مما ساعدهم على فهم كيفية استخدامه بشكل أفضل والاستفادة من مميزاته.

سعت ريلمي إلى تقديم تجربة فريدة لا تُنسى للطلاب، مع تسليط الضوء على التصميم المبتكر والقدرات المتقدمة التي يتمتع بها هاتف realme C75، مما يعكس التزام الشركة بتلبية احتياجاتهم وإبراز أحدث تقنياتها.

تمثل هذه الفعاليات فرصة مهمة لـريلمى لإظهار التزامها المستمر تجاه الشباب، من خلال تقديم خدمات رائعة وحلول مبتكرة عبر هواتفها المتطورة التي تلبي احتياجاتهم وتواكب تطلعاتهم، خاصة في ظل التطور السريع لتقنيات الهواتف الذكية.

جدير بالذكر أن هاتف realme C75 يتمتع بأول حماية عسكرية مع أعلى تصنيف مقاومة للماء IP69، مما يجعله قادراً على تحمل أقسى الظروف ويعكس تركيز ريلمى المستمر على تحقيق المتانة والموثوقية.