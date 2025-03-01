صورة.. كواليس صناعة تتر “رامز إيلون ماسك” بتوقيع محمد البوغه

عقب إذاعة الحلقة الأولى من برنامج “رامز إيلون مصر” شارك الشاعر محمد البوغه مع الجمهور صورة تجمعه برفيق النجاح النجم رامز جلال من كواليس صناعة التتر هذا العام عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام".

وينتظر الجمهور بشغف في شهر رمضان حلقات برنامج المقالب الخاص بالنجم رامز جلال وهذا العام يقدم برنامج بعنوان "رامز إيلون ماسك" ويكتب التتر الخاص به كل عام الشاعر الغنائي محمد البوغه، وهو من ألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع أحمد عادل، مكساج وماستر أمير محروس.

ويقوم محمد البوغه كل عام بالتجديد ومواكبة الأفكار المبتكرة لبرامج رامز إذ تعاونا سويا على مدار السنوات السابقة في برامج المقالب الخاصة به، لتأتي كلمات التتر كل مرة مختلفة وجريئة وأقرب إلى لسان الأجيال الجديدة، مما يجعلها تحصد تفاعل الجمهور وتتصدر "التريند" على المنصات المختلفة.

يذكر أن الشاعر الغنائي محمد البوغه حقق نجاحات مع عدد من نجوم الغناء أبرزهم عمرو دياب، تامر حسني، وراغب علامة، نانسى عجرم، وائل جسار وغيرهم.

أبرز ضيوف برنامج رامز إيلون مصر

من الضيوف التي ينتظرها الجمهور في برنامج "رامز إيلون مصر" الفنان أحمد العوضي، وظهور خاص للفنان أحمد فهمي والفنانة زينة، وأيضا المخرج محمد سامي، والراقصة بدرة، وعدد من نجوم كرة القدم.