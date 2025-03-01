إهداءًا إلى روحه.. لفتة إنسانية من صناع "أهل الخطايا" للمنتج الراحل حسام شوقي

حرصت أسرة مسلسل "أهل الخطايا"، بطولة النجم جمال سليمان، وتأليف أحمد أنور، ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز، على تكريم المنتج الراحل حسام شوقي من خلال إهداء العمل إلى روحه، وذلك عبر تضمين هذه الإشارة على تتر المسلسل.

يعد تكرار التعاون بين جمال سليمان والمخرج رؤوف عبد العزيز بمثابة حصان رابح خلال موسم رمضان 2025، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققوه سويا قبل ذلك في مسلسل الطاووس رمضان 2021، تناول قضية هزت الراي العام حينها وكانت محور اهتمام الناس .

أبطال مسلسل أهل الخطايا

يشار إلي أن مسلسل "أهل الخطايا"، يشارك في بطولته بجانب جمال سليمان كلا من سوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت،أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات اسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوى، دكتور أشرف زكى، هنادى عبدالخالق، عايده فهمى، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، هذا إلى جانب مجموعة من أهم خريجى أكاديمية الفنون الحاصلين على عديد من الجوائز.

العمل تأليف كلا من أحمد أنور، ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز.