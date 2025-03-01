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السبت 01 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بعد إعلان أحمد العوضي عن موعد زواجه

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
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أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز الكثير من الجدل، بعد نشرها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة للإعلامي الساخر باسم يوسف وهو يأكل الفشار من إحدى حلقات برنامجه البرنامج، لتعبر عن المشاهدة بتركيز بغرض التسلية.

ويأتي ذلك بعد عرض الحلقة الأولى من برنامج “رامز إيلون مصر” لرامز جلال، والتي كان أحمد عوضي ضيفا خلالها، حيث دار حديث بين أحمد العوضي ورامز حول زواج الأول بعد شهر رمضان الكريم، وهو ما دفع رامز ليقول له “انت مسؤول عن الكلام ده.. و البوستات اللي هتنزل بعد الجملة دي” ليضحك العوضي ورامز بعد فهم من يقصد بتلك الجملة.

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