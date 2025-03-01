BME تعلن عن شراكات استراتيجية لدعم صناعة الألعاب الإلكترونية في مصر

أعلنت شركة BME، الرائدة في مجال الألعاب الإلكترونية، عن توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الشباب والرياضة، وشركة ريد بُل مصر، وشركات Riot Games وTencent Holdings Ltd، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة في مجال الرياضات الإلكترونية.

وتتضمن الشراكات تنظيم فعاليات كبرى، أبرزها مهرجان انسومنيا للألعاب الإلكترونية، وبطولة السوبر دوم، بالإضافة إلى إطلاق بطولة نجوم المدارس للألعاب الإلكترونية SSGL على مستوى الجمهورية، والتي تستهدف اكتشاف المواهب الناشئة ودعمهم عبر منافسات وورش تدريبية متخصصة.

وأكد أحمد الجوهري، المدير التنفيذي لشركة BME، أن هذه الاتفاقيات تمثل نقلة نوعية في صناعة الألعاب الإلكترونية في مصر، حيث توفر فرصًا غير مسبوقة للمواهب الشابة وتدعم الابتكار في هذا المجال سريع النمو. كما شدد على أهمية توفير تجارب غامرة تجمع اللاعبين وعشاق الرياضات الإلكترونية تحت مظلة واحدة، مما يسهم في نشر ثقافة الألعاب الإلكترونية كوسيلة للإبداع والتواصل.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة نجوم المدارس للألعاب الإلكترونية SSGL في جميع المحافظات المصرية، على أن تُعقد التصفيات النهائية في فبراير 2025، بينما يُقام مهرجان انسومنيا للألعاب الإلكترونية في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة خلال الفترة من 24 إلى 26 أبريل 2025، ليجمع محترفي الألعاب وعشاقها في تجربة تفاعلية متميزة.