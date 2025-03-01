مسؤول إسرائيلي: وصول اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى إلى طريق مسدود

قال مصدر إسرائيلي مطلع على تفاصيل المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى مع حركة حماس، لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم السبت، إنه لم يتم إحراز أي تقدم في محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة، وإن إسرائيل وصلت إلى طريق مسدود.

وأضاف المصدر أنه كان هناك الكثير من المناقشات الفنية لكن لم تسفر عن نتائج.

وتعتقد إسرائيل أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحدها هي التي يمكنها ربما الخروج من المأزق، وفقا للمصدر.

وتابع المصدر: "عندما يصل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، قد تحدث انفراجة. الجميع ينتظره."

وقال مسؤول إسرائيلي، للصحيفة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيعقد اجتماعا بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسري، في الساعات المقبلة مع كبار المسؤولين وفريق التفاوض.

وأوضح مسؤولون إسرائيليون إن حماس ترفض فكرة تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق.