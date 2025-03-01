سال دمعي لـ نصر الدين طوبار.. رؤوف عبد العزيز يفاجئ متابعي "أهل الخطايا"

فاجأ المخرج رؤوف عبد العزيز، متابعي مسلسل أهل الخطايا، لـ الفنان جمال سليمان، بتتر المسلسل الذي تضمن ابتهال سال دمعي، لـ الشيخ نصر الدين طوبار.

قدم رؤوف عبد العزيز، رؤية مختلفة لـ"سال دمعي "، لـ نصر الدين طوبار، تماشيا مع أحداث العمل، المستوحاة من رحم الواقع، كما حرص على تقديم نفس الأنشودة في تتر النهاية بصوت الشيخ إيهاب يونس.

ونال تتر مسلسل "أهل الخطايا" فور عرضه عبر شاشات القنوات الفضائية، استحسان الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، معبرين عن سعادتهم بوجود عمل درامي في رمضان يتضمن تتر واحد من أهم المبتهلين في مصر الراحل الشيخ نصر الدين طوبار، وكذلك صوت رائع للشيخ إيهاب يونس.

وجدد رؤوف عبد العزيز، الروحانيات الخالدة لإبتهال "سال دمعي " لتتماشى مع الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى، التي تبرز فيها الأجواء الروحانية في أعمال رؤوف عبد العزيز، فسبق وظهر ياسين التهامي، في مسلسل ستهم، قبل عامين، كمنشد وممثل لأول مرة.

وأبرز رؤوف عبد العزيز، الجانب الروحاني مرة أخرى، في مسلسل أهل الخطايا، هذا العام، ليؤكد تأثره بالوازع الإيماني ويضفي حالة من السكينة على قلوب المشاهدين لتتناسب مع الأجواء الرمضانية.

يأتي ذلك في ظل حرصه على تقديم تترات أعماله بشكل مختلفة، كما حدث في مسلسل "فوق السحاب"، و "انحراف"، و"ستهم" ، وأخرهم مسلسل "سر إلهي"، وهو دائما يقدم تترات خارج الصندوق، ويبحث فيها عن كل ما هو مختلف بداية من اختياره للنجم محمد محيي في مسلسل "انحراف" ليغني تتر العمل بعد غياب طويل عن الساحة الغنائية، كما استطاع أن يقنع الشيخ ياسين التهامي بغناء تتر مسلسل "ستهم" وحصل تتر العمل على العديد من الجوائز كأفضل تتر خلال العام الماضي ، بينما قدم حمزة نمرة تتر مسلسل "سر إلهي" كاول تتر في مشواره الفني.

أبطال مسلسل "أهل الخطايا"

المسلسل يضم نخبة من النجوم إلى جانب جمال سليمان، من بينهم رانيا يوسف .. سوسن بدر، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، إسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدي، سارة درزاوي، أشرف زكي، هنادي عبد الخالق، عايدة فهمي، عبير منير، شريف عمر، ومحمود السراج، في توليفة تمزج بين الخبرة والوجوه الصاعدة الواعدة، تأليف أحمد انور، ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

هذا العمل ليس مجرد مسلسل، بل تجربة درامية متكاملة تجذب الجمهور لمتابعة أحداث مثيرة مستوحاة من الواقع.