إنفينيكس تطلق تقنية DeepSeek-R1 في هواتفها الجديدة لتعزيز تجربة الذكاء الاصطناعى

أعلنت شركة إنفينيكس عن دمج تقنية DeepSeek-R1 في هواتفها الذكية الجديدة، لتقديم تجربة أكثر ذكاءً وسهولة للمستخدمين، وذلك في إطار استراتيجيتها لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأداء اليومي للأجهزة.

تساعد تقنية DeepSeek-R1 على تحسين استرجاع المعلومات ومعالجتها بسرعة وكفاءة، مما يمنح المستخدم تجربة تفاعلية متقدمة، حيث تعتمد على خوارزميات ذكية تفهم احتياجات المستخدم بدقة وتنفذ الأوامر بسلاسة. كما يأتي هذا الدمج متوافقًا مع نظام التشغيل XOS 14.5 والإصدارات الأحدث، مما يجعل الأجهزة أكثر ذكاءً واستجابةً لمهام الحياة اليومية.

وتركز إنفينيكس على تبسيط تجربة المستخدم من خلال واجهة المساعد الذكي Folax، التي تتيح تنفيذ الأوامر الصوتية والنصية بسهولة، إلى جانب تفعيل وضع التفكير العميق، الذي يعزز إمكانيات الذكاء الاصطناعي في الهواتف الجديدة.

وفي إطار خطتها المستقبلية، أعلنت إنفينيكس عن مبادرة "Infinix AI∞ Beta"، والتي تشمل استضافة أول حدث لإطلاق منتجات الذكاء الاصطناعي في مارس المقبل، حيث سيتم الكشف عن منظومة متكاملة من التقنيات تشمل الذكاء الاصطناعي في الألعاب والحياة اليومية وأجهزة AIoT، مما يعزز من دور الشركة في توفير حلول ذكية للمستهلكين الشباب.