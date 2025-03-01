80 مليون جنيه لتعزيز منظومة "فوري بيزنس" عبر شركات تكنولوجية مصرية

أعلنت شركة فوري المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، عن استثمارات استراتيجية بقيمة 80 مليون جنيه في ثلاث شركات تكنولوجية مصرية، هي Virtual CFO، Dirac Systems، وCode Zone، وذلك في إطار خطتها لتوسيع نطاق خدماتها الرقمية وتعزيز منظومة "فوري بيزنس".

تأتي هذه الاستثمارات لتعزيز قدرات الشركات على تطوير حلول مبتكرة في مجالات تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، الأتمتة المالية، وتطوير البرمجيات المتقدمة، مما يسهم في دعم الشركات المصرية بمختلف أحجامها.

وأكد المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، أن هذه الخطوة تعكس التزام فوري بتمكين الشركات بحلول مالية متكاملة، وتعزيز التحول الرقمي والاقتصاد غير النقدي في مصر.

من جانبه، اعرب محمد حامد، الرئيس التنفيذي لشركة Dirac Systems، عن تطلعه إلى توسيع نطاق حلول ERP بالتعاون مع فوري،

فيما أكد أحمد فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة Virtual CFO، أن الشراكة ستسهم في تحسين كفاءة الأعمال وتعزيز النظام الضريبي. كما أشار محمد يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة Code Zone، إلى أن هذا الاستثمار سيمكن من تطوير منصات تكنولوجية متكاملة تخدم قطاع الأعمال.