ads
السبت 01 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تعرف أسعار الذهب اليوم السبت في مصر أول أيام شهر رمضان المبارك

أسعار الذهب
أسعار الذهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت ارتفاعا طفيفا، وزاد سعر الجرام بنحو 5 جنيهات لعيار 21 مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم السبت في مصر إلى 32400 جنيه، لوزن 8 جرامات من عيار 21 (ذهب صافي)، وذلك قبل إضافة المصنعية والضريبة والدمغة. بينما بلغ سعر شرائه من المستهلك حوالي 32300 جنيه.  

 أسعار الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء:  

عيار 24  

سعر البيع: 4628 جنيهًا للجرام.  

 سعر الشراء: 4600 جنيه للجرام.  

 سعر عيار 21

 سعر البيع: 4050 جنيهًا للجرام.  

 سعر الشراء: 4025 جنيهًا للجرام.  


 سعر عيار 18  

سعر البيع: 3471 جنيهًا للجرام.  

سعر الشراء: 3450 جنيهًا للجرام.  


 سعر عيار 14  

 سعر البيع: 2700 جنيه للجرام.  

 سعر الشراء:2683 جنيهًا للجرام.  

أسعار الذهب سعر الذهب الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب الأن سعر الذهب في مصر سعر جرام الذهب سعر سبيكة الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الذهب اليوم السبت الجنيه الذهب اخر سعر الذهب أسعار الذهب اليوم في مصر