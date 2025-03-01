تعرف أسعار الذهب اليوم السبت في مصر أول أيام شهر رمضان المبارك

السبت 01/مارس/2025 - 08:57 م

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت ارتفاعا طفيفا، وزاد سعر الجرام بنحو 5 جنيهات لعيار 21 مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم السبت في مصر إلى 32400 جنيه، لوزن 8 جرامات من عيار 21 (ذهب صافي)، وذلك قبل إضافة المصنعية والضريبة والدمغة. بينما بلغ سعر شرائه من المستهلك حوالي 32300 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء:

عيار 24

سعر البيع: 4628 جنيهًا للجرام.

سعر الشراء: 4600 جنيه للجرام.

سعر عيار 21

سعر البيع: 4050 جنيهًا للجرام.

سعر الشراء: 4025 جنيهًا للجرام.



سعر عيار 18

سعر البيع: 3471 جنيهًا للجرام.

سعر الشراء: 3450 جنيهًا للجرام.



سعر عيار 14

سعر البيع: 2700 جنيه للجرام.

سعر الشراء:2683 جنيهًا للجرام.