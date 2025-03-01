تعرف أسعار الذهب اليوم السبت في مصر أول أيام شهر رمضان المبارك

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت ارتفاعا طفيفا، وزاد سعر الجرام بنحو 5 جنيهات لعيار 21 مقارنة بأسعار أمس الجمعة.
كما انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم السبت في مصر إلى 32400 جنيه، لوزن 8 جرامات من عيار 21 (ذهب صافي)، وذلك قبل إضافة المصنعية والضريبة والدمغة. بينما بلغ سعر شرائه من المستهلك حوالي 32300 جنيه.
أسعار الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء:
عيار 24
سعر البيع: 4628 جنيهًا للجرام.
سعر الشراء: 4600 جنيه للجرام.
سعر عيار 21
سعر البيع: 4050 جنيهًا للجرام.
سعر الشراء: 4025 جنيهًا للجرام.
سعر عيار 18
سعر البيع: 3471 جنيهًا للجرام.
سعر الشراء: 3450 جنيهًا للجرام.
سعر عيار 14
سعر البيع: 2700 جنيه للجرام.
سعر الشراء:2683 جنيهًا للجرام.