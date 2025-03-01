تعرف على فوائد تناول الخروب فى شهر رمضان

مشروب الخروب من المشروبات الرمضانية الشهيرة ، يعشقه المواطنون، وتحرص الأسر علي تواجد عصير الخروب ضمن المشروبات على الإفطار.

أصل الخروب

كان المصريون خاصة في القرن الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين يتناولون مشروب الخروب، ويقدمونه لضيوفهم بديل عن الشاي، و كان يعني تقديم الشاي أن المضيف يكره ضيفه، ويتمني له صحة سيئة، ويرفض تقديم واجب الضيافة الأمثل له.

فى حين أن تقديم القهوة والشاي للضيوف يعني أن المضيف لن يقدم لمضيفه طعام ولذلك يقدم له القهوة والشاي حتى يفقده شهيته ويجعله غير راغب في تناول الطعام، وهو ما كان يرفضه المصريون ويعتبرونه من الأمور التي قد تشير إليهم بصفات البخل وعدم إكرام الضيف.

الخروب

وتؤكد مصادر عالمية أن التسمية ذات أصل عربي وهي شجرة دائمة الخضرة تنتمي إلى أسرة من الفصيلة البقولية تعيش بشكل طبيعي في المنطقة المتوسطية تشمل المشرق والمغرب العربي ومن الدول العربية الموجودة بها غابات الخروب ليبيا بالقرب من مدينة البيضاء

فوائد الخروب

يساعد الخروب على تقوية جهاز المناعة لأنه مصدر طبيعي لمضادات الأكسدة. فهو يزيد من آلية مقاومة الجسم وحمايته من أمراض الجهاز التنفسي مثل التهاب الشعب الهوائية والربو.

يوفر الخروب مقاومة ومناعة ضد الالتهابات بفضل محتواه الغني بالفيتامينات والمعادن.

للخروب قوة طاردة للبلغم.

يساعد الخروب على التئام الجروح بسرعة بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا.

يعتبر الخروب غذاء فعالاً لمن يرغب في إنقاص وزنه بفضل تركيبته الغنية بالألياف. فهو يعطي شعوراً بالشبع ويساعد على إنقاص الوزن مع انخفاض محتواه من الدهون.

بما أن الخروب عبارة عن سكر طبيعي ومحتوى السكر فيه منخفض، فإنه يضمن تلبية الحاجة إلى السكر بطريقة صحية أثناء عملية التخسيس.

من الفوائد الأخرى للبنية الليفية للخروب أن له تأثير إيجابي على صحة القلب والأوعية الدموية. يقلل من مستويات الكوليسترول الضار، ويمنع الإصابة بأمراض مثل ضغط الدم والسكتة الدماغية وانسداد الأوعية الدموية. يقلل الخروب من خطر الإصابة بالنوبات القلبية. مفيد للجهاز العصبي.

أحد الفوائد المعروفة للخروب هو تأثيره المثير للشهوة الجنسية. يمنع الخروب أيضًا العجز الجنسي عن طريق زيادة الأداء الجنسي. ومع ذلك، فإنه يدعم أيضًا الحياة الجنسية عن طريق زيادة عدد الحيوانات المنوية وجودتها. ومع ذلك، إذا تم استهلاك الخروب أكثر من اللازم، فقد يسبب ضرراً بدلاً من الفائدة بسبب الأحماض الدهنية المشبعة.

ولأن محتوى السكر في الخروب منخفض، فإنه يوازن نسبة السكر في الدم. لهذا فهو مثالي لمرضى السكري لاستهلاكه.

يعمل استهلاك مستخلص الخروب أو دبس السكر كعلاج طبيعي في علاج فقر الدم.

الخروب يسرع عملية الأيض وينظم حركة الجهاز الهضمي والمعدة مثل التهاب المعدة؛ ويبرز في علاج الاضطرابات المعوية مثل الإمساك والإسهال.

يلعب دوراً فعالاً في علاج الاضطرابات مثل الديدان المعوية والطفيليات المعوية.

استهلاك ملعقة صغيرة من دبس الخروب يومياً من قبل كبار السن والأطفال سيدعم النمو البدني للأطفال، بينما سيكون لكبار السن تأثير داعم لصحة العظام.

الكمية العالية من الكالسيوم الموجودة في الخروب تزيد بمقدار 3 أضعاف عن كمية الكالسيوم الموجودة في الحليب وتساعد على منع ارتشاف العظام مع تقويتها .

في الوقت نفسه، يجدد الخروب الخلايا التالفة في الجسم ويؤخر ظهور علامات الشيخوخة.

يجعل الخروب الشخص يشعر بالنشاط واللياقة البدنية. وهو مصدر كامل للطاقة بالإضافة إلى كونه مفيداً.

يمكن للأشخاص الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية أو الحساسية من الغلوتين تناول الخروب .

بما أنه لا يحتوي على مادة التيرامين، يمكن للأشخاص الذين يعانون من آلام الصداع النصفي المزمن استخدام الخروب .

للخروب فائدة كبيرة لصحة الأسنان بفضل احتوائه على الكالسيوم. فهو يقوي الأسنان ويحمي اللثة. وله خصائص تبييض الأسنان عند تناوله بانتظام.

يقوي الخروب الذاكرة ويزيد من الانتباه.

للخروب خصائص وقائية وعلاجية ضد أمراض الحساسية المختلفة.

