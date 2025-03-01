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السبت 01 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مانشستر سيتي وبليموث ينهيان الشوط الأول في كأس الاتحاد الإنجليزي بالتعادل

مانشيستر سيتى
مانشيستر سيتى
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انتهى الشوط الأول من مواجهة مانشستر سيتي وبليموث في الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بالتعادل (1-1) ، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد .

فاجأ بليموث أبناء الأرض وسجل هدف التقدم في الدقيقة 38 عبر ماكسيم تالوفيروف ، الذي اكتسب بصمة مميزة من ماثيو سورينولا ليسكن الكرة في نتائج السيتي.

لكن مانشستر سيتي لم يتأخر في الرد، حيث تمكن نيكو أوريلي من إدراك التعادل في الدقيقة 45+1 بعد أن تسارعت رائعة من كيفين دي بروين ، لينتهي المركز الأول بتعادل بين الفريقين.

ومن المتوقع أن يكثف مانشستر سيتي هجومه في الشوط الثاني بحثًا عن التأهل، بينما سيحاول بليموث الصمود أمام ضغط السيتيزنز لمحاولة تحقيق مفاجأة كبرى في البطولة.

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