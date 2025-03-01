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السبت 01 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط يؤجل زيارة إسرائيل

ستيف ويتكوف
ستيف ويتكوف
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قال مسؤولون إسرائيليون اليوم السبت إن ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، أجل زيارته إلى إسرائيل التي كانت مقررة يوم الأربعاء المقبل إلى وقت آخر.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المسؤولين الإسرائيليين قالوا إنه من المتوقع أن يزور إسرائيل في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بدلا من يوم الأربعاء كما كان مخططا في البداية.

وورد ان التأجيل يعود إلى حضور ويتكوف المرتقب لخطاب حالة الاتحاد للرئيس ترامب ليلة الثلاثاء المقبل.

وهذه هي المرة الثانية التي يجري فيها تأجيل زيارته; حيث كان من المقرر أن يصل إلى إسرائيل الأسبوع الماضي.

دونالد ترامب مبعوث ترامب الشرق الأوسط إسرائيل